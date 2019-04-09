На счету BelToll не хватило 46 копеек — получил 260 евро штрафа 4 9.04.2019, 20:49

1,022

История поездки в 30 километров по М6.

Читатель АвтоГродно Дмитрий столкнулся с "жесткой реальностью" системы Beltoll при поездке по М6 из Скиделя в Гродно. При пересечении последней рамки системы на счету Дмитрия не оказалось нужных 46 копеек - его оштрафовали, прилично. Никаких компромиссов.

- На своем Mercedes 410 T1 я езжу редко. В год примерно наезжаю 20 евро по платным дорогам Гродненской области. Для сравнения, дорога по М6 до Скиделя обходится порядка 1,6 евро. Счет в системе BelToll все время пополнен, но не на космические сумму, а как раз на 20-40 евро, - рассказывает Дмитрий.

В феврале у Дмитрия взял машину его брат. Ему нужно было съездить из Гродно в Мосты. На обратном пути, проезжая под последней рамкой между Скиделем и Гродно, прибор BelToll издал четыре звуковых сигнала.

- Особенность прибора такова, что если на счету менее 25 евро, он дважды пикает под рамкой. Так он пикал последний месяц, а я знал, что еще проеду 100 километров. При моих коротких поездках переживать было не о чем. Но вот, у брата, прибор пропикал четыре раза. Он тут же остановился, позвонил в службу поддержки, где ему сказали - вы будете оштрафованы на 260 евро. Почему сразу максимальный штраф? Задолженность на счету составила лишь 46 копеек, это 0,19 евро, - удивлен Дмитрий.

Гродненец отправился в ближайший пункт BelToll и написал жалобу. Потом он пытался что-то доказать по телефону, но все было напрасно.

- Для системы нет разницы, проехали вы без оплаты всю Беларусь, либо проехали лишний километр - штраф один, 260 евро. Причем прибор не предупреждает дополнительно, что все, стой, дальше ехать нельзя. Нет, он предупреждает только, что на счету менее 25 евро, а в моем случае - это год поездок, - говорит читатель.

В ответ на жалобу пришел ответ:

- Штраф уже оплатил, понял, что судиться не имеет смысла. Предлагаю компании "Капш Телематик Сервисиз" пересмотреть свою штрафную политику и ввести градацию по штрафам, - заключил Дмитрий.