«Белсат»: Обыски у нас — зачистка медиапространства перед выборами 2 9.04.2019, 21:35

Фото: euroradio.fm

Руководство телеканала выступило с официальным заявлением.

Обыск в офисе «Белсата» — зачистка информационного пространства перед выборами, но телеканал продолжит работать, несмотря на репрессии, отметило руководство «Белсата» в своем официальном заявлении.

- Сегодня сотрудники Следственного комитета Беларуси несколько часов проводили тщательный обыск в помещении, которое используется для работы журналистов, сотрудничающих с «Белсатом» в Минске, после чего среди прочего вынесли все компьютеры. Официальный повод – расследование уголовного дела по ст. 188 ч. 2 («Клевета»), начатого минской прокуратурой.

В прошлом году на нашем портале в тексте под видеоматериалом о предполагаемой коррупции в Министерстве здравоохранения вследствие технической ошибки была подана ошибочная информация (был опубликован черновик, не окончательный вариант текста). Причем ошибка была только в тексте в интернете, а не в телевизионном материале. Ошибку мы быстро исправили, опубликовали опровержение, принесли извинения генералу Андрею Шведу, которого эта ошибка касалась. Следственный комитет провел проверку по этому делу и оснований для уголовного преследования не нашел. Однако в январе этого года минская прокуратура возбудила уголовное дело по тому же поводу.

Мы убеждены, что власти используют формальный повод, чтобы еще раз показать независимым СМИ их место, «зачистить» медийное пространство перед будущими выборами. После печально известного «дела БелТА» очередь дошла и до нашего телеканала. Отметим, что журналисты, сотрудничающие с «Белсатом», постоянно платят огромные штрафы за работу без аккредитации, которую «Белсату» не дают. В настоящее время в МИДе – очередная наша заявка на аккредитацию.

Вынос техники мы расцениваем как репрессии, так как дело абсолютно ясное: мы признали ошибку, извинились. Полагаем, что материалы, которые остаются в редакционных компьютерах, не могут внести в дело ничего дополнительного, а цель таких действий – осложнить нашу работу.

Независимо от преследований, «Белсат» будет продолжать работу, так как мы убеждены, что информацию по-белорусски и без цензуры следует нести обществу, даже если это связано со штрафами, задержаниями и обысками.

Искренне благодарим коллег из других независимых СМИ, а прежде всего наших зрителей и читателей за солидарность», - говорится в заявлении.