Между Зеленским и Порошенко 5 Александр Пасхавер

9.04.2019, 21:38

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Известный украинский экономист Александр Пасхавер – о том, как украинцам сделать свой выбор.

Делая свой выбор, я оцениваю не только личность, но и личность в контексте ситуации в стране. И может быть из-за того, что я не очень молод, я бы хотел, чтобы страна развивалась, и с ней не случались катастрофические эксцессы, которые мы уже наблюдали.

Я за устойчивый рост – и пусть он будет невелик, и пусть наращивается медленно. Думаю, что он и будет наращиваться медленно, поскольку тому есть основания. И вопрос не столько в элитах, сколько в самом народе. И в рамках этого моего желания, я – на стороне Порошенко.

С Зеленским есть неопределенность – мне страшновато. Мое государство Украина находится в условиях, где у него есть сильные враги. И есть основания полагать, что друзья Зеленского не бросятся на помощь в острых ситуациях. Они будут помогать, но не адекватно самой ситуации.

Я не считаю, что мы снова выбираем из плохого и худшего. Бывают нации, где в силу исторических обстоятельств элита отдалена от народа – развивается по своим законам. Так можно сказать о России, но так нельзя сказать об Украине.

Лидеры нации в Украине генерируются народом и тесно с ним связаны. Не могу сказать, позитивная или негативная это характеристика, но таково состояние дел. Может, нам было бы и лучше, если у нас были какие-то выдающиеся лидеры, но народ отправляет наверх лидеров, достаточно близких ему по структуре и мировоззрению. В этом смысле я совершенно не разделяю мнение тех, кто трактует историю Украины как историю поведения ее политической элиты.

У нас есть минусы и плюсы, и в этом характер самого народа. В этом смысле я трактую нашу элиту как его воплощение, и из существующих лидеров выбираю тех, кто сумеет более устойчиво поддержать то развитие, которого мы сейчас достигли. А мы прошли через очень сложные времена, когда на повестке дня стояло существование государства.

Сейчас же на повестке – его формирование, пора созревания. И в этом весьма конфликтном процессе, повторюсь, я на стороне тех лидеров, которые с минимальными рисками смогут провести государство сквозь этот период.

Александр Пасхавер, «Новое время»