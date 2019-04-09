Белорус Вадим Лихорад выиграл бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике 9.04.2019, 21:52

Вадим Лихорад

Белорус занял третье место в весовой категории до 73 кг.

Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг., передает pressball.by.

В сумме двоеборья наш соотечественник набрал 335 (153+182) кг. Золото взял Божидар Андреев из Болгарии (345 (153+192) кг), серебро досталось албанцу Брикену Чалья (339 кг (156+153)).

Другой белорус Иван Клим после первого подхода в рывке получил травму. Несмотря на повреждение, наш спортсмен выполнил зачетную попытку — 140 кг. По результатам рывка он занял 10-е место.

Лихорад принес сборной Беларуси третью медаль чемпионата Европы-2019. Напомним, золото в активеГеннадия Лаптева, бронзу добыла Юлия Асаенок.