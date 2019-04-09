Богатейший африканец обналичил в банке $10 миллионов, посмотрел на них и вернул 4 9.04.2019, 22:21

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Алико Данготе

Этим нигерийский миллиардер хотел доказать самому себе, что он богат.

Нигерийский миллиардер Алико Данготе рассказал о том, как однажды снял со своего счета крупную сумму денег, чтобы доказать самому себе, что он богат. Об этом во вторник, 9 апреля, пишет lenta.ru со ссылкой на The Independent.

По словам Данготе, когда его состояние превысило 12-13 миллиардов долларов, он подумал, что это лишь числа, записанные на бумаге. Тогда африканец направился в банк и снял со счета часть своего состояния.

«Я положил деньги в багажник машины, приехал домой, открыл его, посмотрел на эти 10 миллионов долларов и сказал: "Хорошо, теперь я верю, что у меня есть деньги"», — пояснил Данготе.

Он добавил, что вернул все средства в банк на следующий день.

В августе 2017-го Данготе заявил, что желает купить лондонский «Арсенал» и уволить главного тренера Арсена Венгера. Он не сомневался, что ему удастся договориться о покупке клуба с другими акционерами — американцем Стэном Кронке (владеет 67 процентами) и россиянином Алишером Усмановым (30 процентов). Несмотря на то что переговоры завершились неудачей, миллиардер не расстался со своим намерением.

Данготе — самый богатый человек Африки. По данным на март 2019-го, его состояние оценивается в 10,6 миллиарда долларов. Он является владельцем компании Dangote Group, которая занимается продажей большей части товаров народного потребления в Нигерии.