Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы 9.04.2019, 22:23

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Фото с сайта goldom.ru

При таком темпе сокращения резервов, золотые запасы Венесуэлы будут исчерпаны к концу года.

Власти Венесуэлы на прошлой неделе вывезли из хранилища Центрального банка страны восемь тонн золота с целью последующей продажи за границу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из парламентариев страны и источник в правительстве Венесуэлы, передает РБК.

По словам источника, в правительстве, с начала года золотые резервы Центрального банка сократились на 30 тонн. Все это происходит на фоне ужесточения санкций США, отмечает собеседник. На данный момент, по его словам, в хранилищах осталось около 100 тонн золота на сумму более $4 млрд. Источник прогнозирует, что при таком темпе сокращения резервов, золотые запасы Венесуэлы будут исчерпаны к концу года.

Ни центральный банк Венесуэлы, ни министерство информации не ответили на запросы о комментариях, сообщает агентство.

После ужесточения санкций США, ограничивающих получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA, продажа золотых резервов стала для Венесуэлы фактически единственным источником иностранной валюты, замечают собеседники Reuters.

Информация о продаже Венесуэлой золота за границу стала активно появляться с начала этого года после того, как в стране обострился политический кризис. В январе лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны, его поддержали США, многие латиноамериканские страны, некоторые страны ЕС. Оппозиция, добивающаяся отставки диктатора Николаса Мадуро, обвиняет его в том, что продавая золото за рубеж, он таким образом обеспечивает себе финансовую поддержку. Оппозиция пытается добиться заморозки не только активов Центробанка страны в Венесуэле, но и его банковских счетов за границей, а также золота Венесуэлы за рубежом, в том числе 31 тонны золота, хранящегося в Банке Англии.