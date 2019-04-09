Фотофакт: в Докшицком районе автомобиль ГАИ столкнулся с Audi 1 9.04.2019, 22:30

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Фото: tut.by

Авария произошла на трассе Р86 Докшицы — Лепель.

В Докшицком районе в аварию попал автомобиль ГАИ. Об этом tut.by рассказали читатели.

Авария произошла на трассе Р86 Докшицы — Лепель. «В трех километрах от города Докшицы служебная Skoda врезалась в Audi. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал», — рассказал читатель Евгений.

Еще один читатель уточнил, что происшествие случилось в ночь на 9 апреля.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.