Фотофакт: в Докшицком районе автомобиль ГАИ столкнулся с Audi

Фотофакт: в Докшицком районе автомобиль ГАИ столкнулся с Audi1
- 9.04.2019, 22:30
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Авария произошла на трассе Р86 Докшицы — Лепель.
В Докшицком районе в аварию попал автомобиль ГАИ. Об этом tut.by рассказали читатели.
Авария произошла на трассе Р86 Докшицы — Лепель. «В трех километрах от города Докшицы служебная Skoda врезалась в Audi. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал», — рассказал читатель Евгений.
Еще один читатель уточнил, что происшествие случилось в ночь на 9 апреля.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.