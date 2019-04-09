Экзитполы не выявили очевидного победителя на выборах в парламент Израиля 9.04.2019, 22:34

Как «Ликуд» Нетаньяху, так и центристский блок «Кахоль-лаван» получают не менее 33 мандатов.

В Израиле во вторник, 9 апреля, завершились досрочные парламентские выборы. В них участвовали 39 партий и блоков. Избирательные участки закрылись в 21.00 по местному времени, передает DW.

Первые экзитполы не выявили очевидного победителя. Так, по информации израильского телевидения, от 33 до 36 мандатов получает правая партия "Ликуд", которую возглавляет нынешний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. В то же время от 36 до 37 мест займут представители нового центристского блока "Кахоль-лаван", возглавляемого бывшим начальником Генштаба Бенни Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом.

Официальные итоги выборов ожидаются утром 10 апреля.

Президент Израиля проведет консультации с парламентскими партиями

После голосования победителя ждут переговоры по созданию правительственной коалиции, поскольку ни одна из партий не получила более 61 места из 120 в парламенте. Президент Израиля Реувен Ривлин после официального оглашения результатов выборов проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет. Он должен будет поручить формирование правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Первоначально выборы в кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года. Однако в декабре 2018 года главы партий, формирующих правящую коалицию, единогласно решили распустить парламент. Парламентский кризис был спровоцирован законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.