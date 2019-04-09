Белорус Александр Гуштын завоевал серебро ЧЕ-2019 по вольной борьбе 9.04.2019, 22:45

Александр Гуштын

Белорусский борец вольного стиля стал вторым в категории до 97 кг.

Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал серебро чемпионата Европы-2019 в категории до 97 кг., передает pressball.by.

В финале наш соотечественник уступил олимпийскому чемпиону Рио россиянину Абдулрашиду Садулаеву — 1:3. Бронзовые награды завоевали грузин Элизбар Одикадзе и азербайджанец Нурмагомед Гаджиев.

Борьба вольная. ЧЕ-2019. Бухарест. Мужчины. -97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. Александр ГУШТЫН (Беларусь)

3. Элизбар Одикадзе (Грузия)

3. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан)