В США предотвратили теракт в Вашингтоне 2 9.04.2019, 23:15

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Полицейские заявляют, что мужчина планировал сбить пешеходов с помощью грузовика.

В Соединенных Штатах Америки арестовали мужчину, которого подозревают в планировании террористической атаки. Об этом сообщает "Голос Америки".

Полицейские заявляют, что мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику.

Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделла Генри. По их мнению, он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.

Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.

"Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал их наибольшее скопление. Сообщается, что действия задержанного выдаются спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов из группировки "Исламское государство", - отмечает издание.

Подозреваемый в планировании террористического акта не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса у Вашингтона. Там его не пропустила охрана.

После этого он поехал на похищенном грузовике в популярную среди туристов Национальную гавань в пригороде Вашингтона с многочисленными магазинами, ресторанами и развлекательными площадками.