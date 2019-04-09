Как Зеленский готовится ко второму туру президентских выборов 5 9.04.2019, 23:09

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Владимир Зеленский

Несмотря на уверенную победу Зеленского в первом туре, в его команде уверены, что главная битва еще впереди.

Основными рисками там называют невысокую явку своих сторонников и сетуют на "грязную" кампанию со стороны оппонентов. О том, как появилась идея провести президентские дебаты на НСК "Олимпийский" и как команда Зеленского будет решать проблему с явкой и наполнением избирательных комиссий – в материале РБК-Украина.

Своя повестка

Владимир Зеленский, согласно данным Центризбиркома, набрал в первом туре 30,24% голосов избирателей, почти в два раз обогнав занявшего второе место Петра Порошенко. Результаты проводимых после первого тура социологических исследований пока не опубликованы. Но социология, обнародованная до 31 марта, позволяет Зеленскому рассчитывать на перетоки электората от большинства рейтинговых кандидатов, не попавших во второй тур.

Избиратели Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Юрия Бойко и Александра Вилкула более склонны поддерживать именно Зеленского, а не действующего президента, следует из соцопросов. Потому, в теории, разрыв между Зеленским и Порошенко во втором туре должен еще больше увеличиться.

"Электорат самых рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко. Но это был опрос еще до первого тура. Значительное влияние на позицию электората того или иного политика будет предоставлять призыв самого кандидата", – заявил заместитель директора Центра Разумкова Михаил Мищенко.

В штабе кандидата-победителя первого тура уверяют, что расслабляться не собираются, ведь на окончательные итоги выборов может повлиять очень много факторов. В частности, предвыборные дебаты, ставшие главной темой для обсуждений на прошлой неделе.

Один из политтехнологов Зеленского рассказал, что готовиться к дебатам они начали задолго до 31 марта и сразу понимали, что к этому мероприятию им надо будет придумать какую-то нестандартную "фишку". Но обсуждения неделями не приводили к каким-то конкретным результатам. И только после первого тура, когда грядущие дебаты с Порошенко уже стали реальностью, а сторонники президента в СМИ и соцсетях начали массово требовать от Зеленского выйти на открытую дискуссию со своим конкурентом, решение наконец-то пришло.

"Мы обсуждали-обсуждали, а потом Зеленский взял и сам выдал готовую концепцию – с видео-приглашением, дебатами на стадионе и так далее", – рассказывает штабист. По его словам, команда оппонента пыталась загнать их в свою повестку дня, но благодаря идее со стадионом удалось перехватить инициативу и вывести Порошенко за рамки его привычного поля. Последующие события, вроде неожиданного для многих согласия президента идти на стадион, обоюдной сдачи анализов и т.д., в команде Зеленского также оценивают позитивно, поскольку это укладывается в их планы.

На данный момент непонятно, когда и в каком формате состоятся дебаты, будут ли они организованы при участии ЦИК и "Суспільного". Порошенко вызывал своего конкурента на стадион на 14 апреля, у Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля – в последний предусмотренный законом день агитации.

Организационные моменты, в том числе, присутствие зрителей на стадионе, обсуждались на встрече команды Зеленского с представителями НТКУ, где договориться о проведении дебатов в студии "Суспільного" не удалось. По словам главы правления НТКУ Зураба Аласании, дебаты на стадионе обойдутся госбюджету примерно в шесть миллионов гривен. Все подробности Аласания и глава ЦИК Татьяна Слипачук обещают рассказать на брифинге в полдень вторника 9 апреля.

Тем временем, спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что президент приглашает своего конкурента на дебаты на стадион 14 апреля. При этом глава государства также намерен "выполнить норму закона" и прийти на дебаты на "Суспільне" 19 числа, а при наличии времени еще и посетить дебаты на "Олимпийском" в тот же день.

В любом случае, как говорят у Зеленского, их кандидат твердо намерен участвовать в дебатах и не будет искать формальных поводов и отговорок, чтобы этого не делать. Причем изначально у кандидата настраивались именно на 19 апреля.

"У Порошенко говорили: стадион – это не место для дебатов, это не место для президента. Да любому настоящему президенту должно быть комфортно на стадионе, перед своим народом! Последний президент, которому было некомфортно, это Янукович, помните, как его на стадионе освистывали?.." - говорит политтехнолог Зеленского.

Борьба за явку

Главной опасностью во втором туре у Зеленского видят низкую явку их сторонников. Свою роль может сыграть и серьезный перевес над Порошенко, показанный по итогам первого тура. Из-за этого симпатики лидера "95 квартала" могут решить, что победа никуда не денется, и просто не прийти на участки 21 апреля.

Кроме того, у Зеленского обвиняют оппонента в использовании "грязных" политтехнологий: от разгона историй про грядущую оккупацию Украины Россией и массовый вывоз украинцев в Сибирь или скорой потери безвизового режима с ЕС в случае победы Зеленского, до обвинений в сотрудничестве кандидата с одиозными экс-"регионалами". Советники Зеленского уверяют, что на раскрутку этих месседжей тратятся огромные ресурсы, начиная от массовой печати листовок и расклеивания их на дверях подъездов до рекламы в социальных сетях, которыми активно пользуется нынешний и потенциальный электорат Зеленского, например, в Instagram.

"Их главная задача – отбить от нас избирателей кандидатов, которые не прошли во второй тур. В итоге, люди могут просто устать от всей этой "чернухи", сказать "да идите вы оба куда подальше" и просто не прийти голосовать", – рассказывает один из штабистов.

Другой собеседник более детально описывает типичную схему разгона любых информационных сообщений в соцсетях, используемых против Зеленского. "Для начала что-то "постят" безымянные боты. Потом эти сообщения подхватывают проплаченные ЛОМы (лидеры общественного мнения, - ред.). А потом уже их добровольно разгоняет аудитория этих ЛОМов", – говорит он.

Другая проблема, стоящая перед штабом Зеленского – заполнение своими представителями окружных и особенно участковых избирательных комиссий (УИК). В первом туре каждому кандидату выделялась квота в 30 тысяч членов комиссий. Но уже перед вторым туром они полностью переформатируются, и претендентам на президентское кресло потребуется более 200 тысяч человек каждому.

Работой своих членов избиркомов, как правило, волонтеров, откликнувшихся на призывы команды Зеленского в соцсетях, в центральном штабе довольны. Там говорят, что изначально создавали определенный кадровый резерв специально под второй тур, но для лучшей мобилизации запустили челлендж #Зе!ДВК с призывом записываться в члены УИК. В первом туре Зеленский был представлен в 83,7% участковых комиссий, подав почти 25 тысяч человек из 30 тысяч возможных.

Вероятно, помощь Зеленскому смогут оказать кандидаты, не попавшие во второй тур, "поделившись" своими членами комиссий. Еще до первого тура выборов такое заявление сделал экс-глава "Аграрной партии" Виталий Скоцик. О своей поддержке Зеленского также заявил и кандидат от "Укропа" Александр Шевченко.

Как неоднократно обещали в штабе Зеленского, свою команду, в первую очередь, кандидатов на ключевые должности по президентской квоте, он должен представить до второго тура выборов. Но называть конкретные фамилии до официальной презентации в штабе не хотят. При этом, как рассказывают источники РБК-Украина в международных финансовых организациях, советники Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк и экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус уже позиционируют себя в качестве видных членов будущей властной команды.

В кулуарах также ходят слухи о том, что при президентстве Зеленского в Украину может вернуться уже подзабытая практика назначения на высокие государственные посты экспатов, в частности американцев. В команде кандидата говорят, что с западными партнерами у них сложились хорошие отношения. "Нам обещана максимальная кадровая и финансовая поддержка для проведения реформ. Но иностранцев мы будем приглашать на должности советников, на ключевых постах все же должны работать украинцы, на Западе тоже так считают", – уверяет собеседник в окружении Зеленского.