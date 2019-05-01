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Южная Корея — главный соперник Беларуси за выход в элиту?

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  • Алексей Рогалевич, «Прессбол»
  • 1.05.2019, 8:49
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Статистические итоги двух стартовых дней ЧМ по хоккею в первом дивизионе.

Лучший бомбардир чемпионата мира — кореец. Пока все взоры журналистов направлены на единственного представителя НХЛ Анже Копитара, открытием турнира на данный момент является нападающий Южной Кореи Ким Сан Вук, набравший 6 (3+3) очков в двух матчах. Нет, форвард "Лос-Анджелеса" не проваливает "мир", он отметился 3 баллами в 2 поединках. Не впечатляющие цифры для нападающего, который в ходе клубного сезона огорчает Прайса и Ринне, от Копитара, безусловно, ждали большего. Словения провалила начало турнира. Ладно, поражение от фаворита группы Казахстана мало кого удивило, но проигрыш корейцам стал настоящим шоком. Ким Сан Вук набрал два очка, Копитар — одно. Капитанская дуэль завершилась победой хоккеиста, который представляет вряд ли знакомый вам клуб "Аньянг". Что касается белорусов, то Джефф Платт идет во главе нашего списка бомбардиров — 3 (2+1) очка. Между Ким Санг Вук и Копитаром с Платтом есть еще два корейца, которые набрали по четыре очка — партнеры по звену капитана Южной Кореи Ань Чшин Хей и Ким Кисун.

Джефф Платт — монстр на вбрасываниях. Цифры натурализованного канадца на "точке" напугают всех будущих соперников. Сидоренко не стесняется выпускать Джеффа в меньшинстве с одной целью: победить на точке, выбросить шайбу и поехать на смену. Платт выиграл 16 из 20 вбрасываний (83,3%) — заоблочные цифры даже для элитных центральных нападающих любой команды НХЛ. Естественно, прыгнуть выше практически невозможно — Платт лидер в этой номинации, за ним Шестаков из сборной Казахстана (72,7%). У Шаранговича и Волкова также неплохие показатели — (58,8% и 54,17% соответственно). Разочаровывает Евгений Ковыршин…Динамовец выиграл только 6 вбрасываний из 16 (27,2%) — второй с конца среди всех игроков на турнире. Немногим лучше дела обстоят у нападающего "Немана" Артема Кислого — 38,4%.

Даниил Бокун — лучший по "плюс-минус" в команде. В лидерах — корейцы. Вновь вспоминаем о темной лошадке чемпионата мира. Естественно, удачный старт, много голов, поэтому логично, что первая тройка Южной Кореи в лидерах по показателю полезности (+4, +4, +5). Однако среди них затаился молодой белорусский полузащитник (помним динамовский опыт в нападении) Даниил Бокун — "+3". Правда, все "богатство" насобирал в первой игре против Литвы.

Когалев — в игре. Нападающий минского "Динамо" Александр Когалев занял последнее вакантное место в ростере сборной. Конечно, интересно, почему Сидоренко сразу не заявил форварда, а только после матча с Литвой? Может быть, коуч кого-то ждал, но кроме Протаса играющих белорусов не осталось. Когалев в матче с венграми отыграл семь минут, причем, по сути, "попилил" время Станислава Лопачука (12:48 — в первом матче, 7:56 — во втором).

Мильчаков подтянул показатели, но все равно слабее конкурентов. Вратарская тема в сборной Беларуси всегда актуальна. Провал Мильчакова в первой игре против литовцев был не удивительным. Все-таки Дмитрий провел всего несколько поединков в 2019 году. Понятно, вратарю необходимо почувствовать игру и приобрести уверенность. Однако во встрече против венгров Мильчаков вновь действовал небезупречно: пара ошибок на выходе, паника у ворот, если сразу не получилось забрать шайбу в ловушку. Пока что все ошибки вратаря относительно незаметны — 2 победы в 2 матчах, поэтому больше внимания нападающим. Но что будет в матчах с хозяевами и корейцами? Если обратиться к сухим цифрам, то Мильчаков — третий вратарь по проценту отраженных бросков (90,7), выше Далтон из сборной и Хенрик Карлссон из команды Казахстана — 95,0 и 91,3 соответственно.

Алексей Рогалевич, «Прессбол»


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