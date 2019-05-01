Майк Помпео: Мадуро планировал 30 апреля бежать из страны 10 1.05.2019, 7:35

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Фото: Reuters

От бегства узурпатора отговорила Россия.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что узурпатор Николас Мадуро планировал 30 апреля бежать из страны, но руководство РФ отговорило его.

По данным Помпео, Мадуро планировал уехать на Кубу, передает CNN.

Глава Госдепа также не стал комментировать информацию о том, что США могут помешать Мадуро покинуть страну.

Напомним, в Венесуэле продолжаются массовые протесты. После столкновений с полицией к медикам обратились 52 человека. В стране остановлено вещание телеканалов BBC World News и CNN. Частично перестали работать социальные сети. На территории страны нет доступа к Facebook, Twitter, YouTube и Google.

Ранее и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим Николаса Мадуро.

Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение Мадуро.

Коротко о ситуации в Венесуэле:

- освобожден Леопольдо Лопес, вместе с Гуаидо они призвали всех выходить на улицы

- оба находятся рядом с авиабазой Ла Карлота

- не менее 50 человек из Национальной гвардии присоединились к протестующим в районе авиабазы Ла Карлота

- в районе авиабазы Ла Карлоты были попытки разгона людей с помощью слезоточивого газа

- протестующие были на территории авиабазы

- Перу, США, Чили идр. страны выразили поддержку Гуаидо и призывают военных поддержать его

- люди в разных городах выходят на улицы

- власти заявили, что была попытка переворота, но она подавлена и призвали сторонников "защищать революцию", явившись к дворцу Мирафлорес

- все занятия в учебных заведениях отменены.