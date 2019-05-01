Лукашенко уволил экс-главу своей охраны из Совбеза

Лукашенко уволил экс-главу своей охраны из Совбеза14
- 1.05.2019, 7:46
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Официальная причина увольнения Андрея Втюрина — дискредитация звания военнослужащего.
Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего. Об этом сказано в указе, опубликованном на национальном правовом портале.
В документе сказано, что Втюрин уволен «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Указ подписан 24 апреля.
Втюрин — бывший начальник службы охраны Лукашенко. Этот пост он оставил в 2014 году, перейдя на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности страны.
В минувший понедельник стало известно о задержании Втюрина. По данным СМИ, против него было заведено уголовное дело, предположительно о взятках. Сообщалось, что задержание было проведено еще неделю назад.
Обстоятельства уголовного дела не раскрываются. Комментариев со стороны белорусского КГБ по ситуации вокруг Втюрина не поступало.