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Лукашенко уволил экс-главу своей охраны из Совбеза

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  • 1.05.2019, 7:46
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Андрей Втюрин
Фото: БелТА

Официальная причина увольнения Андрея Втюрина — дискредитация звания военнослужащего.

Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего. Об этом сказано в указе, опубликованном на национальном правовом портале.

В документе сказано, что Втюрин уволен «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Указ подписан 24 апреля.

Втюрин — бывший начальник службы охраны Лукашенко. Этот пост он оставил в 2014 году, перейдя на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности страны.

В минувший понедельник стало известно о задержании Втюрина. По данным СМИ, против него было заведено уголовное дело, предположительно о взятках. Сообщалось, что задержание было проведено еще неделю назад.

Обстоятельства уголовного дела не раскрываются. Комментариев со стороны белорусского КГБ по ситуации вокруг Втюрина не поступало.


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