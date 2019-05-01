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«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

  • 1.05.2019, 7:51

Победу голландцам принес точный удар Донни ван де Беека.

Голландский "Аякс" нанес поражение английскому "Тоттенхэму" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 1:0. Победу аясидам принес точный удар Донни ван де Беека, сообщает pressball.by.

Ответная встреча пройдет в Амстердаме 8 мая.

ТОТТЕНХЭМ — АЯКС — 0:1

ЛОНДОН. Стадион "Тоттенхэм Хотспур".

Судья — А.Лахос (Испания).

ТОТТЕНХЭМ: Лорис — Алдервейрелд, Дэвинсон Санчес, Фертонген (Сиссоко, 39) — Триппьер (Фойт, 80), Эриксен, Ваньяма, Роуз (Дэвис, 79) — Деле Алли, Льоренте, Лукас.

АЯКС: Онана — Фелтман, де Лихт, Блинд, Тальяфико — ван де Беек, Шене (Мазрауи, 65), Френки де Йонг — Зийех (Хунтелаар, 87), Тадич, Нерес.

ГОЛ: 0:1 — ван де Беек (15, пас — Зийех).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Тальяфико, Фелтман.


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