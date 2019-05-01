«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
- 1.05.2019, 7:51
Победу голландцам принес точный удар Донни ван де Беека.
Голландский "Аякс" нанес поражение английскому "Тоттенхэму" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 1:0. Победу аясидам принес точный удар Донни ван де Беека, сообщает pressball.by.
Ответная встреча пройдет в Амстердаме 8 мая.
ТОТТЕНХЭМ — АЯКС — 0:1
ЛОНДОН. Стадион "Тоттенхэм Хотспур".
Судья — А.Лахос (Испания).
ТОТТЕНХЭМ: Лорис — Алдервейрелд, Дэвинсон Санчес, Фертонген (Сиссоко, 39) — Триппьер (Фойт, 80), Эриксен, Ваньяма, Роуз (Дэвис, 79) — Деле Алли, Льоренте, Лукас.
АЯКС: Онана — Фелтман, де Лихт, Блинд, Тальяфико — ван де Беек, Шене (Мазрауи, 65), Френки де Йонг — Зийех (Хунтелаар, 87), Тадич, Нерес.
ГОЛ: 0:1 — ван де Беек (15, пас — Зийех).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Тальяфико, Фелтман.