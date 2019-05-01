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В Японии началась церемония восхождения на трон нового императора

  • 1.05.2019, 8:10

Нарухито вручили регалии – меч и драгоценную яшму.

В среду, 1 мая, в Японии началась церемония интронизации нового императора Нарухито.

Церемония проходит в императорском дворце в Токио, сообщает Bloomberg.

Новому императору вручили регалии, которые служат символом его полномочий. В частности, Нарухито получил меч и драгоценную яшму.

59-летний крон-принц Нарухито станет 126-м императором Японии. С его восхождением на престол в стране начнется новая эпоха Рэйва.

Напомним, император Акихито отрекся от престола, завершив тем самым тридцатилетнюю историю эпохи Хэйсэй.

Церемония отречения императора от престола прошла впервые за двести лет.


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