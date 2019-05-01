В Японии началась церемония восхождения на трон нового императора
- 1.05.2019, 8:10
Нарухито вручили регалии – меч и драгоценную яшму.
В среду, 1 мая, в Японии началась церемония интронизации нового императора Нарухито.
Церемония проходит в императорском дворце в Токио, сообщает Bloomberg.
Новому императору вручили регалии, которые служат символом его полномочий. В частности, Нарухито получил меч и драгоценную яшму.
59-летний крон-принц Нарухито станет 126-м императором Японии. С его восхождением на престол в стране начнется новая эпоха Рэйва.
Напомним, император Акихито отрекся от престола, завершив тем самым тридцатилетнюю историю эпохи Хэйсэй.
Церемония отречения императора от престола прошла впервые за двести лет.