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Как накопить миллион долларов и отдыхать на пенсии

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  • 1.05.2019, 8:17
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Яркая жизнь после завершения карьеры вполне возможна.

Исследования американской компании Stash утверждают, что 60% американских миллениалов уверены, что выигрыш в лотерею может стать неплохим пенсионным планом, а 18% строят свои планы на старость именно в надежде сорвать джекпот, купив выигрышный билетик, пишет nv.ua.

Шанс, конечно же, невелик, один из десятков, а то и сотен миллионов, в зависимости от выбранной игры. В Америке или в другой стране – неважно, законы теории вероятности работают одинаково на всех континентах. Безусловно, планировать свою старость в расчете на такую фантастическую удачу – верх легкомыслия. И тем не менее…

Большинство американских миллениалов считает, что наоборот, традиционный подход к накоплению пенсионных сбережений выглядит нереально и надуманно. Что, в принципе, неудивительно, если учесть, что 76%, опрошенных исследователями Stash, живут от зарплаты до зарплаты, у 29% есть долги и они не могут позволить себе сбережений, а 31%, вообще, не задумывается о пенсии.

Не знаю, какими были бы результаты подобного исследования в другой стране, но по косвенным признакам можно сказать, что отношение к «инвестициям на старость» украинских граждан всех полов, возрастов и сословий не отличается от американских миллениалов. И если в жизни «от зарплаты до зарплаты» можно запросто обвинить старую, новую или будущую власть, то в наличии долга, возникшего при покупке дорогих игрушек – мобильных телефонов, автомобилей и других предметов для забавы, нужно обвинять только их владельцев.

Страсть сограждан к выставлению небольшого, но яркого достатка напоказ часто лишает их спокойной обеспеченной старости. Согласитесь, что вопросы «А на чем ты ездишь?», «Как можно жить без iPhone?», «Ты что, завтракаешь дома, а не в ресторане?» не так уж редки в нашем обиходе. Особенно среди офисных сотрудников, пытающихся с помощью дорогих аксессуаров и подсмотренных в кино манер, которые, кстати, подавляющему большинству из них не по карману, создать образ «волков и волчиц Уолл-стрит».

Пенсионный счет среднего американца составляет $85,000, у одной трети граждан США сбережения не превышают $5,000, в то же время, по мнению экспертов, ожидать комфортной старости могут лишь люди, имеющие $1 миллион в сбережениях и рассчитывающие на получение средней пенсии.

В странах бывшего СССР миллион долларов – это фантастическая сумма, абсолютно недоступная обычным пенсионерам. Но и стоимость жизни у нас в стране намного ниже, чем в США, в среднем, в 3-4 раза. Другими словами, отвечая на вопрос Остапа Бендера: «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?», украинский потенциальный пенсионер, необязательно Шура, должен был бы назвать сумму в $250-300 тысяч.

«Где же взять такие деньжищи?» – воскликнет моложавый офисный работник, вертя в руках брелком от подержанного мерседеса или рассматривая Instagram на новеньком флагмане Apple или Samsung во время завтрака в одном из модных киевских ресторанов – ведь и так от зарплаты до зарплаты живем».

Ответ прост! Если в возрасте 20 лет вы начнете каждый месяц инвестировать в американский рынок акций по сто долларов, а по мере развития карьеры будете каждое десятилетие увеличивать эту сумму еще на сто, то к шестидесятилетнему юбилею, когда молодое поколение офисных собратьев подарит вам на память грамоту «за достижения в работе» и даст пинок под зад, отправив на пенсию, у вас на счету будет миллион долларов. И еще неизвестно, кто кого пожалеет – сытый пенсионер или офисный работник, живущий яркой насыщенной жизнью, от зарплаты до зарплаты и от звонка до звонка, который может прозвенеть по каждому из нас в любую минуту.

Чем раньше вы перестанете тратить и начнете инвестировать, тем больше у вас шансов провести несколько последних десятилетий жизни где-нибудь на берегу теплого моря. Да, для этого вам придется отказаться от разной ерунды и избавиться от мелкой показухи и дешевых понтов. Но оно того стоит. Во-первых, и то, и другое производит впечатление лишь на людей, лишенных воображения. А во-вторых, согласитесь, что живописные закаты с бокалом в руке, загорелые синьоры и синьорины, пальмы, и нежный бриз с моря будоражат воображение гораздо сильнее, чем обсуждение соседских пороков со старушками, на скамейке у дома.

И не откладывайте на потом… Ведь, очевидно, что начав инвестировать в молодом возрасте ваши шансы превратить бабушек в стройных синьорин, а скамейку в согнувшуюся к золотому песку и бирюзовой воде пальму намного выше, чем в пятьдесят, когда, как минимум, три десятилетия потеряны и все, что остается – это ждать чуда, голосуя за новых президентов и всерьез надеясь, что они сделают вашу жизнь лучше!


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