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Операция «Свобода»: что происходит в Венесуэле

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  • 1.05.2019, 8:38
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ФОТО: REUTERS

В 65 городах страны осуществляется мобилизация сторонников Гуайдо.

Президент Венесуэлы Хуан Гуайдо во вторник, 30 апреля, на своей странице в Twitter назвал процесс перемен в стране "необратимым" и призвал своих сторонников к массовым протестам для окончательного свержения режима Николаса Мадуро, сообщает dw.com.

"Операция "Свобода" началась, и мы будем сопротивляться, пока Венесуэла не обретет свободу", - заявил Гуайдо. По словам политика, на пути восстановления демократии в Венесуэле его и его сторонников поддерживает не только венесуэльский народ, но и весь мир.

Ранее, находясь на базе Ла-Карлота в Каракасе, Гуайдо выступил в окружении людей в вооруженной форме, стремясь продемонстрировать, что армия страны переходит на сторону оппозиции.

Уличные столкновения между сторонниками Гуайдо и Мадуро

Тем временем на улицах Каракаса начались столкновения между сторонниками Гуайдо и Мадуро. Активисты оппозиции забрасывали камнями представителей служб безопасности. В ответ те применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Вскоре в соцсетях было распространено видео, демонстрирующее, как в разгар столкновений бронированный автомобиль Национальной гвардии Венесуэлы въехал в толпу. Протестующие забросали машину камнями. По данным информагентства epd, в результате этого инцидента пострадал один человек.

Столкновения на улицах Каракаса

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, выступая по телевидению, заявил о том, что путч оппозиции провалился. По его словам, беспорядки в стране были "незначительными". В свою очередь глава Венесуэлы Николас Мадуро отметил на своей странице в Twitter, что руководство национальной армии гарантировало ему свою "полную лояльность".

При этом местный портал Noticias de Venezuela сообщил, что к 14 часам местного времени (21.00 мск) число пострадавших в Каракасе составило 37 человек. Некоторые из них получили при столкновениях с военными огнестрельные ранения и различные травмы. Позднее информагентство AFP, со ссылкой на венесуэльские медицинские службы, уточнило, что число пострадавших и раненных к полуночи по московскому времени достигло 69 человек.

Тем временем португальская неправительственная организации Provea на основе мониторинга соцсетей проинформировала, что в 65 городах страны осуществляется мобилизация сторонников Гуайдо.

Ранее во вторник перешедшие на сторону Гуайдо солдаты освободили его близкого сторонника, известного оппозиционного политика Леопольдо Лопеса из-под домашнего ареста, под которым он находился с июля 2017 года по обвинению в подстрекательстве к насилию.

В тот же день Лопес вместе с женой и дочерью смог получить убежище в посольстве Чили. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Чили Роберто Ампуэро.

Соединенные Штаты заявили о полной поддержке Гуайдо. "Америка будет поддерживать вас, пока свобода и демократия не будут восстановлены", - написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс.

"Ваше время вышло, это ваш последний шанс. Примите амнистию от Гуайдо, защитите конституцию, уберите Мадуро, тогда мы снимем с вас санкции. Если останетесь с Мадуро, то пойдете на дно вместе с ним", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, обращаясь к военным Венесуэлы.

Реакция иностранных государств на эскалацию ситуации в Венесуэле

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмаго также заявил о том, что приветствует переход венесуэльской армии на сторону оппозиции. Представители государств, входящих в группу ЛИМА, объединяющую ряд латиноамериканских стран и Канаду, также выразили свою поддержку Гуайдо и заявили о созыве экстренного совещания в пятницу, 3 мая. В совместном заявлении, зачитанном главой МИД Колумбии Карлосом Ольмесом Трухильо от Мадуро потребовали "полного уважения к жизни, целостности и свободе всех венесуэльцев, в частности, всех членов Национального собрания и всех лидеров демократических политических сил Венесуэлы, а также немедленного освобождения политических заключенных".

Пресс-служба Совета Европы распространила во вторник заявление с призывом к сторонам конфликта в Венесуэле проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности.

"Европейский союз твердо стоит на стороне венесуэльского народа и его законных демократических устремлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов в соответствии с венесуэльской конституцией", - говорится в документе.

При этом на стороне Мадуро выступает Куба. "Мы осуждаем попытки путча, который принесет в страну только насилие", - написал во вторник в Twitter председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

Европейские авиакомпании отменяют рейсы в Венесуэлу

Как сообщает на своем сайте американский телеканал CNN, во вторник в Венесуэле было приостановлено его вещание, так же как и британского телеканала BBC.

По информации испанского интернет-издания Cinco Dias, ряд авиакомпаний, таких как Air France, Iberia и Air Europa, в настоящий момент перестали совершать рейсы в Венесуэлу в связи с эскалацией ситуации в стране.


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