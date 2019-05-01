Народ Венесуэлы сражается с людьми Мадуро: сильные кадры 2 1.05.2019, 8:56

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Фото: EPA

Фоторепортаж о столкновениях протестующих с полицией в Каракасе.

В Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил узурпатора Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что сейчас происходит в Венесуэле — на фотографиях Reuters и EPA.

Люди снова вышли на улицы после появления в Сети обращения провозгласившего себя главой государства Гуайдо. Он опубликовал видео с базы военно-воздушных сил Ла-Карлота, где, стоя в окружении людей в форме, сообщил о поддержке военных. Рядом с Гуайдо находился также оппозиционный политик Леопольдо Лопес, который должен находиться под домашним арестом. Гуайдо сообщил, что в стране начинается финальный этап операции «Свобода» по смещению Николаса Мадуро, и призвал людей выйти на улицы. Мадуро опроверг переход военных на сторону оппозиции.

В Каракасе происходят столкновения: люди закидывают военных камнями, те применяют водометы и слезоточивый газ, сообщалось о стрельбе. СМИ пишут о нескольких десятках пострадавших. В стране стали блокировать доступ к соцсетям.

В США заявили, что считают происходящее в Венесуэле переломным моментом в смене власти в стране. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился к президенту Мадуро, заявив, что США рассматривают все варианты ответных действий в случае применения силы к оппозиции в Венесуэле. Белый дом также призвал Россию не вмешиваться.