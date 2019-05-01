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В РФ назвали приоритетную задачу нового посла в Беларуси

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  • 1.05.2019, 8:59
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Леонид Калашников

С заявлением выступил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ и евразийской интеграции.

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев должен работать над углублением интеграции в рамках «союзного государства». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает ТАСС.

По его словам, перед новым послом стоят серьезные задачи, которые правитель России Владимир Путин и его коллега Лукашенко обсуждали в ходе двусторонней встречи в Сочи в феврале.

Калашников добавил, что не ставит под сомнения правильность выбора Мезенцева в качества российского посла, поскольку он «понимает ценность отношений России и Беларуси».


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