Нефть Шредингера 1.05.2019, 9:15

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Фото: Reuters

Россия возобновила экспорт нефти — а Беларусь ничего не получила.

Эпопея с вредной русской нефтью, которая испортила дорогостоящее оборудование в Мозыре, продолжается. Сегодня поставки через нефтепровод «Дружба» в Беларусь были вообще прекращены, возобновятся они послезавтра. В чем причина течения высокохлорированной нефти и что она принесет нам в будущем, выяснял журналист Дмитрий Мицкевич, сообщает «Белсат».

Беларусь полностью прекратила прием нефти из России. Восстановления транзита ждут 2 мая после выжимки некачественной нефти, объем которой в трубопроводах Беларуси, России, Украины и Польши составляет приблизительно пять миллионов тонн.

«Скорее всего, восстановление доверия белорусскими производителями будет вестись еще в течение многих месяцев. Однако что касается потерь финансовых, то непосредственно теперь уже ясно: недополученная прибыль от 100 до $ 150 млн», – говорит член экономического дискуссионного клуба Геннадий Рябцев.

По словам российского премьера Дмитрия Медведева, теперь ищут виновных в порче, которых могут привлечь к уголовной ответственности. Ранее российская сторона заявляла об умышленной порче нефти, которая пошла на экспорт. Однако на переговоры о налоговом маневре, по словам Медведева, инцидент никак не повлияет.

«Возможно, здесь уже начали сказываться американские санкции, так как они касаются нефтяной промышленности. А для того, чтобы добывать нефть не в очень благоприятных условиях, нужны очень высококачественные технологии, современные. А возможно, если американцы ввели санкции, в России с этим обнаружились определенные проблемы», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

Что делать с огромным количеством некачественной нефти, зачислять ли ее в общий объем поставок Беларуси из России, а также будет ли какая-то компенсация за простой и порчу дорогостоящего оборудования Мозырского нефтеперерабатывающего завода, пока неизвестно.

«Не проще было бы Беларуси заниматься диверсификацией поставок этого важного стратегического сырья и использовать в том числе тот маршрут, который был опробован несколько лет назад в рамках поставок той же венесуэльской нефти через трубопровод Одесса-Броды», – добавляет Рябцев.

Использование этого маршрута должен загрузить Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который сейчас испытывает не самое лучшее время. В прошлом году прибыль предприятия снизилась в 40 раз, а зарплаты на МНПЗ и «Нафтана» уменьшились чуть ли не на треть.

Власти Беларуси заявляют, что ситуацию спасет модернизация МНПЗ и «Нафтана», которая будет стоить приблизительно $ 2,5 млрд. Также время от времени возникают слухи о продаже отечественных нефтеперерабатывающих предприятий и нефтетранспортной инфраструктуры России в качестве элемента политической игры.

«После окончания налогового маневра в России, если российская нефть, которая будет поступать на белорусские НПЗ, станет на уровне мировой цены, то стоимость этих заводов резко упадет. Ведь они были ценны и давали большую прибыль, когда была большая маржа», – говорит Валерий Карбалевич.

Соответственно, не приходится ожидать каких-то уступок со стороны России, хотя она и испытывает имиджевые потери: от загрязненной российской нефти отказались Германия, Польша, Чехия.

Россия заявляет, что экспорт качественной нефти трубопроводом «Дружба» уже восстановлен и чистое черное золото вот-вот дойдет до белорусских труб. В «Белнефтехиме» второй день подряд говорят, что ничего не получили.