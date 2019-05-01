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Жители Минска оставили работу и вышли на стихийный митинг

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  • 1.05.2019, 9:21
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Фото: «Белсат»

Минчане защищают от чиновников парковку, построенную за свои деньги.

На столичной улице Любимова у людей забирают частную парковку, построенную за их собственные деньги и с разрешения местных властей. Изменилась администрация района, пришел приказ демонтировать. В ответ жители устроили стихийный митинг, сообщает «Белсат».

Жители дома № 13 на улице Любимова в Минске оставили работу и устроили стихийный митинг после того, как работники без опознавательных знаков начали демонтировать парковку, которую люди построили за собственные деньги.

Жители дома № 13 на улице Любимову в Минске оставили работу и устроили стихийный митинг после того, как работники без опознавательных знаков начали демонтировать парковку, которую люди соорудили за собственные деньги.

«Заплатили и ЖЭС ее строил: все утвердили, ГАИ здесь былв, подписывала. А когда сегодня начали снимать покрытие и я вышел спросить, кто вы, то один из чиновников отвернулся и сказал, что не хочет с нами разговаривать », - говорит один из жителей дома.

Паркинг на сорок пять мест жители 13-го дома на Любимова в Минске построили по предложению местных властей рядом с дорогой, чтобы разгрузить дворы. Каждый потратил около $200, однако пришли новые чиновники и решили ее убрать. Говорят, что это для безопасности.

«Якобы мешает ходить, якобы создает препятствия для движения, якобы создает опасность для маленьких детей», - говорят местные жители.

Четыреста подписей жителей дома, которые просили не возвращать автомобили в перегруженный двор, районные и городские власти не сочли достойными внимания.

«Мы будем здесь стоять и не давать разрушать. Обратимся в управление делами Лукашенко. Будем обращаться туда, если местная администрация ничего не может решить. Если они наплевали на 400 человек, то этому нет слов», - заявляют жители.

По рассказам местных жителей, чиновники уехали с места события, когда узнали о приезде журналистов «Белсата». Не отвечали на звонки и в администрации Московского района.


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