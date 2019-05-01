закрыть
1 мая 2019, среда, 10:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Мадуро объявил о победе над «попыткой госпереворота» в Венесуэле

3
  • 1.05.2019, 9:33
  • 1,802
Фото: Reuters

Узурпатор обвинил в организации протестов бывшего мэра Каракаса Леопольда Лопеса.

Узурпатор Николас Мадуро заявил, что протесты оппозиции, которые прошли 30 апреля, можно приравнять к попытке государственного переворота, сообщает nv.ua.

Мадуро отметил, что "попытка госпереворота" потерпела поражение. Он также обвинил в организации протестов бывшего мэра столицы страны Каракаса Леопольда Лопеса.

"Я хочу поздравить вас с твердой, лояльной и смелой позицией, с которой вы руководили разгромом небольшой группы, которая пыталась наполнить Венесуэлу насилием. Я хочу поздравить верховное военное командование с его смелостью в защите мира", - заявил Мадуро.

Напомним, в Венесуэле продолжаются массовые протесты. После столкновений с полицией к медикам обратились 52 человека. В стране остановлено вещание телеканалов BBC World News и CNN. Частично перестали работать социальные сети. На территории страны нет доступа к Facebook, Twitter, YouTube и Google.

Ранее и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим Николаса Мадуро.

Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение Николаса Мадуро.


популярное за неделю

Мнение

Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой
Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой Наталья Радина
Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип