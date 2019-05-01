Мадуро объявил о победе над «попыткой госпереворота» в Венесуэле 3 1.05.2019, 9:33

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Фото: Reuters

Узурпатор обвинил в организации протестов бывшего мэра Каракаса Леопольда Лопеса.

Узурпатор Николас Мадуро заявил, что протесты оппозиции, которые прошли 30 апреля, можно приравнять к попытке государственного переворота, сообщает nv.ua.

Мадуро отметил, что "попытка госпереворота" потерпела поражение. Он также обвинил в организации протестов бывшего мэра столицы страны Каракаса Леопольда Лопеса.

"Я хочу поздравить вас с твердой, лояльной и смелой позицией, с которой вы руководили разгромом небольшой группы, которая пыталась наполнить Венесуэлу насилием. Я хочу поздравить верховное военное командование с его смелостью в защите мира", - заявил Мадуро.

#EnVivo 📹 | Mensaje al pueblo venezolano y al mundo, ante la nueva arremetida contra la Paz de la Patria. https://t.co/hS22rnPQjm — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 мая 2019 г.

Напомним, в Венесуэле продолжаются массовые протесты. После столкновений с полицией к медикам обратились 52 человека. В стране остановлено вещание телеканалов BBC World News и CNN. Частично перестали работать социальные сети. На территории страны нет доступа к Facebook, Twitter, YouTube и Google.

Ранее и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим Николаса Мадуро.

Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение Николаса Мадуро.