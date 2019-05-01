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15 лет назад соседи Беларуси вступили в Евросоюз

  • 1.05.2019, 9:47

1 мая 2004 произошло самое крупное расширение ЕС.

15 лет назад Евросоюз праздновал самое крупное расширение за всю свою историю. Тогда в его состав вошли Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. А еще - Мальта и Кипр. Население ЕС в один миг выросло на 75 млн. человек. Звучал гимн Европы, реяли флаги на мачтах. Постепенно прекращались пограничные, а следом частично - и таможенные досмотры.

Выигрывают все

Еще в годы подготовки к вступлению государства-кандидаты получили многомиллиардные субсидии от Евросоюза. Резко возрос и объем частных инвестиций в эти страны. С 2004 по 2008 годы рост ВВП в странах "новой десятки" составил 23 процента, тогда как в "старых" - всего 8 процентов. Постепенно начал подтягиваться к европейским стандартам и уровень жизни. В 2008 году средняя зарплата строительных рабочих в Польше была частично даже выше, чем в восточной части Германии. Не менее важными были и укрепление демократии в этих странах, приведение судебной и правовой систем к европейским нормам.

Однако и "старые" члены Евросоюза не только выступали в роли спонсоров, но и выигрывали от расширения ЕС. Прежде всего Германия. По данным Немецкого института экономических исследований, экспорт из ФРГ, например, в Польшу год от года возрастал на 20 процентов.

За 15 лет членства в Евросоюзе Польша получила 110 млрд евро из бюджета ЕС

Со вступления Польши в Европейский союз до конца марта 2019 года в бюджет страны поступило более 163 млрд евро. Такие данные представило Министерство финансов Польши.

В то же время Польша выделила более 53 млрд евро взносов в бюджет Евросоюза. 36 млрд евро из этой суммы - это часть ВВП Польши, около 7,5 млрд евро - это часть польского НДС.

Таким образом, за 15 лет членства в ЕС Польша получила из бюджета ЕС около 110 млрд евро.

На эти деньги в Польше была построена техническая инфраструктура (магистрали, скоростные дороги, а также многие дороги в небольших населенных пунктах), были модернизированы железнодорожные пути, водопровод, канализационная система. Значительные средства были выделены на защиту окружающей среды (очистные сооружения, свалки, мусоросжигательные заводы) и на закупку медицинского оборудования для больниц.


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