Как 1 мая празднуют в разных странах мира 1.05.2019, 10:12

1 мая в Финляндии

В некоторых государствах этот день отмечают довольно романтично.

С советских времен Первого мая у нас отмечается, как День труда. А как празднуют его в других странах? Об этом пишет neg.by.

Первомай, он же Вальпургиева ночь, День цветочных гирлянд, начало «Золотой недели», Зеленый Сантьяго, Фестиваль Тюльпанов, Ваппу, день рождения корейского Будды и солидарности южноафриканцев. Во многих странах проходят традиционные шествия рабочих под флагами и лозунгами. Бывают даже жестокие, порой кровавые столкновения с полицией, как в начале ХХ века.

Но кое-где в этот день принято целовать в губы скульптуру обнаженной девушки украсив ее фуражкой, жечь костры против нечистой силы, сажать сосны под окнами любимой девушки или плести огромные гирлянды из тропических цветов.

В Испании 1 мая также является праздником труда. Но в народе его именуют совсем иначе – Зеленый Сантьяго. В этот день девушки ходят с венками из роз и гвоздик вместе со своими вторыми половинками.

В Голландии последнюю неделю апреля и первую неделю мая проходит Фестиваль тюльпанов. Луковичное воскресенье – центральный день празднества. В голландских деревнях и сейчас 1 мая парней и девушек по парам записывают в специальный список, который вывешивают его видном месте.

В скандинавских странах в ночь с 30-го апреля по 1 мая отмечается Вальпургиева ночь, во время которой жгут костры, водят хороводы, играют на музыкальных инструментах, стреляют, чтобы спугнуть троллей перед выгоном скота. Датчане и шведы верят, что в эту ночь собираются ведьмы и демоны, а разведение костров мешает им останавливаться и вредить людям. А сам день 1 мая скандинавы называют «Днем кукушки».

Но кроме того, в Швеции есть своя особенность – 1 мая традиционно отмечают День весны и весеннего сева. Этот праздник имеет языческие корни. А после Второй мировой войны, когда к власти пришли социалисты, здесь, как и у нас в первый майский день стали отмечать День защиты прав трудящихся.

Финны 1 мая отмечают «День ваппу». Вроде бы тоже праздник весны и труда. Но со своей непонятной нам спецификой! Этот праздник начали отмечать 400 лет назад крестьяне. Но теперь Ваппу почему-то является главным праздником студентов. Вечером 30-го апреля парни и девушки надевают белые фуражки, что является символом окончания лицея, и все вместе идут к фонтану обнаженной девы Хавис Аманды. За минуту до 18:00 на памятник натягивают фуражку и, откупоривая шампанское, громко поздравляют друг друга. Существуют поверье, если поцеловать в это время статую в губы, то можно обрести удачу в любви и учебе. Второе название праздника – День свободы.

В Венгрии, Словакии, Чехии и Швейцарии парни 1 мая сажают майские деревья (maypoles) под окнами своих возлюбленных. У швейцарских парней задача особенно сложная и ответственная – им надо посадить под окном любимой девушки молодую сосну.

А вот в Греции, как известно, все есть, деревья, везде где они только могут вырасти уже посажены, поэтому там не дерутся с полицией, а просто любят и умеют жить хорошо. В этот день греческие дети встают рано и ищут первую весеннюю ласточку. Найдя ее, они идут по улицам и поют весенние песни. А соседи должны угощать их фруктами, орехами и пирогами.

А в Южной Корее в этот день отмечают день рождения Будды с многотысячными шествиями, танцами и песнями.

В ЮАР отмечается официальный праздник – День солидарности. Профсоюзы организуют выставки народного творчества, распродажу товаров по сниженным ценам, концерты.

В Германии, так же, как и в скандинавских странах, отмечается Вальпургиева ночь. Но профсоюзы и политические партии проявляют солидарность с нечистой силой (или теми, кто с ней борется – мы точно не знаем) и также устраивают митинги, шествия и прочие политически окрашенные мероприятия.

В Италии одна часть жителей празднует Первомай рабочими парадами и демонстрациями. Другая – вспоминает, что они является потомками древних римлян и украшает все цветами. Ведь в Римской империи в первый день мая традиция повелевала всем почтенным гражданам и их домочадцам отмечать праздник богини цветов и весны Флоры.

Во Франции Первомай является важным государственным праздником. И он имеет очень давнюю традицию – именно 1 мая 1833 года правительство Французской Республики выпустило постановление о правах трудящихся.

В США День труда отмечают 2-го сентября, чтобы не возникало ассоциаций с коммунистами и массовыми беспорядками. Но некоторые профсоюзы и общественные организации все же собирают «пролетарские шествия» как в Европе – 1 мая.

Если в Америке сегодня рабочий день, то в Великобритании – выходной. В 1977 году во время правления лейбористов эта дата получила статус официального праздника.

В Турции Первомай отменен в 1980 году, после военного переворота. Но профсоюзы все равно продолжали организовывать демонстрации. Во время празднования Первомая в Стамбуле в 1997 году на манифестацию вышло 500 000 участников. Из-за стрельбы и беспорядков на площади Таксим погибло 36 человек и около 130 было ранено. Под натиском профсоюзов власти Турции снова объявили 1 мая государственным праздником.

В Китае с 1999 г. Первомай был началом одной из трех «Золотых недель», когда выходные по всей стране длились целую неделю. В эти дни китайцы много путешествовали. Но в 2007 г. Майскую неделю отменили из-за отрицательного влияния на экономические показатели. Но 1 мая все равно остается выходным.

На Гавайях в этот день отмечают День гирлянд. Его придумал поэт Дон Бландинг в 1927 году. Работа в газете в Гонолулу дала ему возможность распространить свою идею на все Гавайи. В 2016 году был поставлен рекорд, когда гавайцы сплели цветочную гирлянду в 162,5 м. В этот день проводят конкурсы красоты, танцы, ярмарки.