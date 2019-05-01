ВВС: У Бабича не сложились отношения с белорусскими властями 1 1.05.2019, 10:19

Михаил Бабич

У бывшего посла РФ в Беларуси репутация неуживчивого чиновника.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении посла России в Беларуси Михаила Бабича. Новым послом назначен сенатор Дмитрий Мезенцев. У Бабича не сложились отношения с белорусскими властями, которые не жалели слов для критики в его адрес. Отношения двух стран в последние полгода обострились из-за споров о нефти, газе и реэкспорте продуктов, передает ВВС.

Кто такой Михаил Бабич

Путин назначил Бабича новым послом в Минске 24 августа прошлого года. Таким образом, он не дотянул даже до первой годовщины на дипломатическом посту.

Ранее во вторник о готовящейся отставке сообщили российские СМИ.

У Бабича репутация неуживчивого чиновника. Он не задерживался долго ни на посту премьера в Чечне (провел на этой должности всего несколько месяцев), ни на постах в руководстве Московской и Ивановской областей. Шесть с лишним лет он смог удержаться только в должности полпреда президента в Приволжском федеральном округе, с которой и перешел на пост посла.

Бабича на посту посла сменит член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Путин подписал указ о его назначении. Как и Бабич, Мезенцев занимался региональной политикой - три года был губернатором Иркутской области.

Эксперты отмечали, что отправка Бабича в Минск в прошлом году могла означать желание Кремля усилить давление на несговорчивого Лукашенко. Бабич с первых дней работы в Беларуси занял жесткую линию - в первую очередь в экономических вопросах.

Лукашенко с конца прошлого года жалуется, что налоговый маневр в России дорого обошелся белорусскому бюджету. Москва категорически отказывалась обсуждать компенсацию. Лукашенко приезжал к Путину в Сочи, катался с ним на горных лыжах, но единственное, чего удалось добиться белорусским властям - реструктуризации ранее полученного кредита.

В начале апреля Путин одобрил выдачу кредита Беларуси на сумму до 600 млн долларов. После этого отношения двух стран были омрачены скандалом с поставками загрязненной нефти, из-за чего Беларусь во вторник полностью остановила прием нефти из России (до этого были приостановлены поставки в Европу и в Украину).

Кроме того, в апреле Россия запретила ввоз из Беларуси яблок и груш, заявив, что под видом белорусской продукции могут поставляться товары из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

С яростной критикой лично в адрес Бабича белорусские власти последний раз обрушились также в апреле. Поводом стало ежегодное послание Лукашенко к народу и парламенту, в котором тот в числе прочего сообщил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее 7 млрд долларов.

Бабич выступил с опровержением. "К сожалению, вынужден констатировать, что Лукашенко в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции", - сказал он.

После этого белорусский МИД заявил, что посол России разрушает отношения между двумя странами. "В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - говорилось в заявлении.

Белорусский МИД напомнил о прошлой работе Бабича и сделал заключение о том, что "господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством".

Первой о готовящемся отзыве Бабича с должности посла в Минске во вторник сообщила газета "Коммерсант". Информацию об этом подтвердили несколько высокопоставленных источников издания. Один из них уточнял, что в ближайшее время ожидается указ Путина.

Отставку Бабича также анонсировали агентство Интерфакс и издание РБК. "Коммерсант" напоминал, что Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем, а его назначение совпало с активизацией усилий Москвы на более глубокую интеграцию с Беларусью.

Агентство Блумберг ранее сообщало, что Россия усиливает давление на Лукашенко, чтобы тот "продемонстрировал свою лояльность, согласившись на большую интеграцию в обмен на возвращение материальной помощи". Путин, по словам собеседников агентства, может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы остаться президентом после 2024 года.

В декабре прошлого года на фоне споров об интеграции Путин и Лукашенко публично поспорили о цене на российский газ и тарифе на его транспортировку через Беларусь. Снижения цен Минск не добился. Лукашенко заявлял, что Москва ставит решение экономических споров в зависимость от политических решений, и предостерегал от попыток поглощения его страны.

Бабич настойчиво и порой жестко аргументировал необходимость дальнейшего сближения двух государств, напоминал "Коммерсант", а в одном из интервью оценил уровень российской поддержки Беларуси в 5-6 млрд долларов в год.

"Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат", - критиковал Бабича официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По сведениям "Коммерсанта", отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину. Последняя беседа президентов состоялась на прошлой неделе на саммите в Пекине.

"Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", - цитирует издание своего собеседника. По данным "Коммерсанта", Бабичу будет предложена другая работа.

Источник РБК, близкий к Кремлю, подтвердил версию "Коммерсанта" о том, что основной причиной отставки стали регулярные жалобы Лукашенко на Бабича. Это самое легкое, в чем можно было пойти на уступки Лукашенко, пояснил собеседник издания.

Кроме того, источник РБК рассказывал, что Бабичем были недовольны и в МИД России. "Бабич добился статуса спецпредставителя президента, что давало ему прямой выход на президента и его администрацию. Нередко он решал задачи в обход МИДа, не согласовывая с ним свои действия, что не могло не раздражать МИД", - рассказывал источник.