«Думаю, что цена вопроса в $500 вполне себе адекватная» 1 1.05.2019, 10:34

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Согласятся ли многодетные семьи и инвалиды растаможить машину на себя?

Указ о возмещении таможенных пошлин, который неожиданно был подписан в начале апреля, обсуждается все активнее. Напомним: он позволяет инвалидам I и II групп, а также многодетным семьям возместить 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года.

Последнее время льготники озадачились не только выбором автомобилей себе в семью, но и возможностью заработать немалую сумму. По слухам, инвалидам и многодетным семьям предлагают 500 долларов за то, что они согласятся растаможить автомобиль из Европы на себя. Казалось бы, ничего сложного, однако как к этому относятся сами люди? Редакция ABW.BY нашла добровольцев, которые поделились своим мнением на этот счет.

Вопросы:

Согласились бы вы растаможить автомобиль за деньги незнакомому человеку, близкому другу, родственнику?

Если согласились бы, то за сколько?

Какие риски для себя вы видите?

Думали ли купить, растаможить и продать европейский автомобиль в Беларуси подороже?

Ирина воспитывает троих детей и положительно относится к такому способу заработать:

"Незнакомому человеку - нет. Если же ко мне обратится кто-нибудь из близких людей или родственников, то, наверное, да. Я понимаю, что у них нет такой возможности, а у меня есть.

На мой взгляд, государство, преследуя для себя какие-то цели, подписало этот указ, который открыл шлюз для многодетных семей и инвалидов. Их у нас в стране порядка 600 тысяч. Пока не прописаны никакие ограничительные меры, то почему бы и нет? Особенно когда есть такая возможность. Момент того, что это моя льгота, а я воспользовалась ею для кого-то, меня не смущает.

500 долларов за то, чтобы растаможить кому-нибудь автомобиль? Эта сумма откуда-то взялась как некий тариф, не учитывая, что в зависимости от того, какой у автомобиля год и объем двигателя, сумма, которую можно сэкономить, может существенно отличаться. 500 долларов, 200 долларов, все зависит от степени близости с человеком. С родственников, понятное дело, плату брать не будешь, а если это просто какой-то знакомый, который берет себе вторую, третью машину и при этом может сэкономить на тебе 2000 долларов, то за 200 долларов, наверное, не согласилась бы.

Вообще, деньги отходят на второй план. Первое - это, конечно же, доверие. Браться за такую услугу буду, только если я знаю человека, который попросил меня ему помочь, и я ему доверяю. Потому что здесь тоже есть свои риски в виде налоговой, которая потом может спросить с тебя за этот автомобиль. Во всяком случае люди постоянно опасаются, что в нашей стране не все так просто, что тебя обязательно за что-нибудь накажут. Вот пойдет этот автомобиль, который ввезли по льготной растаможке, продаваться, что тогда? Могут же (а вдруг?) потребовать выплатить полную сумму растаможки, но эта головная боль уже перейдет человеку, которому соответственно помог или инвалид, или кто-то из многодетной семьи. Для многодетных семей, которые боятся того, что в один момент у них могут возникнуть проблемы с налоговой, - просто не берите деньги, вот и все.

Мыслей о том, чтобы купить машину в Европе, пригнать сюда и продать подороже, даже не было. Чтобы все это осуществить, нужно столько всего сделать: выбрать автомобиль, поехать в Европу, потратиться на бензин, еду. А еще нужно иметь достаточный запас денег, чтобы заплатить эту растаможку. В общем, однозначно нет".

Еще одним человеком, который положительно относится к такому заработку, стала Мария:

- В первую очередь нам самим сейчас нужна машина, микроавтобус. Но если бы кто-то предложил помочь ему в этом году, пока деньги еще не до конца собраны, а речь идет о знакомых людях, то почему бы и нет. Для тех, кого не знаю, я бы не стала заморачиваться и рисковать, потому что пока неизвестно, какие там "подводные камни" и что к чему.

- Какую сумму вы считаете справедливой за такую услугу?

- Я не знаю. Мне кажется, я бы договаривалась о сумме только тогда, когда ясно, какой конкретно автомобиль покупается, какой возраст, объем. Тогда понятен размер экономии и соответственно возможной прибыли.

- Какие риски для себя вы видите?

- В принципе никаких. По налоговой главное, чтобы документы все правильно оформить, это не так страшно на самом деле. Никто же не запрещает одолжить деньги на то, чтобы купить машину или чтобы продать машину. Это совершенно нормально, легально, и я вообще не вижу здесь никаких проблем.

- Думали ли о том, чтобы купить автомобиль в Европе и продать у нас?

- Были бы деньги, можно было бы и задуматься... А так как сейчас свободных денег нет, то пока не получается.

На самом деле, все опрошенные нами люди не против помочь своим родственникам, друзьям и знакомым. Иван, отец троих детей, среди таких:

"Все, конечно же, зависит от человека, кому привозить. Близкому родственнику или другу, думаю, помог бы, а неизвестно кому, конечно же, нет. В свою очередь, если рассматривать это как бизнес-предложение, то цена 500 долларов вполне себе адекватная.

Для себя никаких рисков особо не вижу. Конечно же, я не стал бы помогать кому-нибудь пригонять авто стоимостью, к примеру, 100 тысяч долларов. Понятное дело, что объяснить покупку такого авто будет тяжело, а вот машину в диапазоне 10-15 тысяч для работающего человека - почему нет?

Не вижу ничего плохого в том, чтобы купить автомобиль в Европе и продать его здесь. Мы и сами думали пойти этим путем, но так получилось, что полгода назад купили себе новый автомобиль, который на данный момент полностью устраивает. А так это нужно заниматься тем, у кого есть время. На самом деле, даже в Европе, это я говорю по своему опыту, можно найти плохое авто. Я привозил оттуда 4 автомобиля, два из них были отличные, а от двух ввиду непредвиденных затрат приходилось избавляться практически сразу после покупки. Каждому - свое”.

Среди тех, кто не видит ничего плохого в том, чтобы помочь другому человеку плюс получить возможность заработать, были не только люди из многодетных семей. Виктор, который является инвалидом II группы, тоже выступает за:

"По-моему, это отлично. У меня, к примеру, нет возможности водить автомобиль - сустав металлический. Но вот мой сын может. Сейчас он копит деньги, поэтому в будущем я обязательно воспользуюсь своим правом. Незнакомому человеку, даже за деньги, растаможивать бы не стал. Все-таки в этом деле нужно доверие.

Помогал бы только родственникам и близким друзьям, денег, естественно, с них бы не брал. Рисков для себя никаких не вижу. А что тут такого? Накопил денег, поехал купить машину.

Если пригнать для себя машину можно, то заниматься этим для дальнейшей продажи, нет, спасибо. Доведи ее еще до ума. Здоровье уже не позволяет".

Как показал наш небольшой опрос, никто точно не выступает против того, чтобы пригнать автомобиль для себя или помочь с этим родственникам, близким друзьям или знакомым. Не смущает людей даже некоторые опасения по поводу вопросов, которые могут появиться к ним со стороны налоговой.

С момента подписания указа о возмещении таможенных пошлин не прошло еще и месяца, а это значит, что узнать о возможных "подводных камнях", если таковые имеются, получится только через некоторое время.