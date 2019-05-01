Хуан Гуаидо продолжает операцию «Свобода» 3 1.05.2019, 10:43

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Фото: Getty Images

(обновляется) Хроника событий в Венесуэле 1 мая.

В Венесуэле продолжается операция по лишению власти Мадуро. DW следит за развитием событий.

В Венесуэле продолжается решающий этап объявленной президентом страны Хуаном Гуаидо операции "Свобода", призванной лишить власти правителя Венесуэлы Николаса Мадуро. DW следит за развитием событий.

06.00

Федеральное агентство воздушного транспорта США (FAA) дало указание всем американским авиаперевозчикам в связи с нарастанием напряженности в Венесуэле пролетать над территорией этой страны на высоте не менее 26 тысяч футов (около 8 тысяч метров - Ред.). Одновременно с этим FAA потребовало от всех американских авиаперевозчиков, находящихся сейчас в Венесуэле, покинуть страну в течение 48 часов.

04.30

Николас Мадуро прервал молчание. Он появился в студии государственного телевидения вместе с министром обороны Владимиром Падрино. В телевизионном обращении к нации Мадуро заявил, что не сдается "империалистам".

04.00

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал своих сторонников продолжить борьбу против Николаса Мадуро. "Операция "Свобода" продолжится в среду дальнейшими уличными протестами", - заявил он в видеообращении, размещенном в социальных сетях.

03.30

Неправительственная организация Provea сообщила о гибели 24-летнего демонстранта в штате Арагуа. Он стал 53-ей жертвой протестов в 2019 году. Всего же с момента прихода Николаса Мадуро к власти в акциях протеста в Венесуэле были убиты 271 человек.

Asesinato de Samuel Méndez (24), eleva a 53 el número de personas fallecidas en protestas 2019.



52 personas murieron por impacto de bala.



80% de las muertes son responsabilidad de policías, militares y paramilitares.



[271 muertos en protestas desde que Maduro llegó al poder] — PROVEA (@_Provea) 1 мая 2019 г.

03.10

Гендиректор Национальной разведслужбы Венесуэлы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера в письме к народу, распространяемому в социальных сетях, призвал "отстраивать страну заново". Глава секретной службы отметил, что всегда был лоялен Николасу Мадуро, но сегодня "пришло время искать новый политический путь", указал Фигера, не упоминая напрямую временного президента Гуаидо. Высокопоставленный американский чиновник уже подтвердил агентству AP, что письмо написано руководителем спецслужбы.

02.25

По данным венесуэльской неправительственной организации Foro Penal, по всей стране арестованы 25 участников демонстраций в поддержку Гуаидо. Ранее другая неправительственная организация, Provea, на основе мониторинга соцсетей проинформировала, что в 65 городах страны осуществляется сбор сторонников временного президента.

#30Ab Reporte @ForoPenal 5:00pm: Hemos verificado 25 arrestos por manifestaciones de hoy:



Aragua 4

Carabobo 3

Caracas 1

Lara 2

Mérida 1

Monagas 1

Táchira 2

Zulia 11#QueSeHagaJusticia #VenezuelaLibre pic.twitter.com/KOUgNzvRr4 — Foro Penal (@ForoPenal) 30 апреля 2019 г.

01.25

Власти Бразилии не рассматривают возможность использования своей территории для вмешательства в события в Венесуэле. Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель президента Бразилии Жаира Болсонару. Ранее сообщалось, что Болсонару собрал экстренное совещание правительства из-за ситуации в Венесуэле.

01.10

Россия убедила Николаса Мадуро остаться в стране, хотя его самолет был готов к вылету утром во вторник, 30 апреля. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом глава американской дипломатии отказался отвечать на вопрос, готовы ли США предоставить Мадуро гарантии безопасности, в случае если он решится вылететь на Кубу.