Видеофакт: Зенон Позняк обращается к рабочим, празднующим Первомай 1.05.2019, 10:52

Зенон Позняк

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Как белорусы отмечали 1 мая под бело-красно-белыми флагами.

Как праздновали Первомай белорусские рабочие 20 и 30 лет назад, а также на заре суверенитета, зафиксировал видеооператор Сергей Чирик, сообщает «Радыё Свабода».

В позднее советское время Первомай был также и дискуссионной площадкой - люди уже приветствовали идеи Белорусского Народного Фронта, чувствовалось неизбежность демократических процессов. В 1989-м к собравшимся обращались Зенон Позняк, Алесь Адамович, Алексей Марочкин.

На редких кадрах 1 мая 1992 года видно, как под бело-красно-белыми флагами на площадь Независимости в Минске вышло тогдашнее руководство страны, профессиональных союзов, Мингорисполкома, Союза молодежи Беларуси - Вячеслав Кебич, Владимир Гончарик, Виктор Чикин, Александр Федута и другие. Пришлось выслушать немало критики со стороны возмущенных людей - почему жить все труднее.

После прихода к власти Лукашенко лозунги все более политизировались. В 1999-м еще можно было ходить по центральному проспекту, но это были последние свободные шествия, а еще через 20 лет массовые акции стали финансово неподъемными.