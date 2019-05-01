В Польше – самая лучшая в ЕС ситуация на рынке труда 1.05.2019, 10:58

Уровень безработицы в Польше является одним из самых низких в Европейском союзе.

Евростат опубликовал данные за март, которые показывают, что Польша с уровнем безработицы 3,4 процента занимает четвертое место в ЕС, сообщает «Радио Польша».

Безработица в марте в странах Еврозоны составила в среднем 7,7 процента, а во всем союзе — 6,4 процента.

В зоне евро безработица является самой низкой с сентября 2008 года, а в ЕС с января 2000 года.

Самый низкий уровень безработицы в Чешской Республике — 1,9%, в Германии и Нидерландах, а также в Польше — более 3%.

Данные по Польше отличаются от данных, предоставленных Центральным статистическим управлением Польши, потому что отличается методология подсчета.

В ЕС самый высокий уровень безработицы сохраняется в Греции — 18,5 процента людей трудоспособного возраста.

Далее идет Испания с 14-процентной безработицей и Италия, где она превышает 10-процентный порог.