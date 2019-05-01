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«Это символ добра»: житель Поставщины за свой счет устанавливает памятные кресты

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  • 1.05.2019, 11:12

Зачем сельчанин этим занимается?

Тема креста в последнее время в Беларуси стало насущной и популярной. Одни верующие ставят кресты, другие же люди - их уничтожают. Как это было, например, в Куропатах под Минском, сообщает «Радыё Рацыя».

Михаил Татаренко из деревни Христова, что в Поставском районе, принадлежит к первой группе. Он, сварщик по специализации, а ныне пенсионер, ставит кресты в своей деревне и на месте уже исчезнувших.

По словам Михаила Татаренко, идея ставить кресты и памятные знаки в деревнях возникла у него как-то сама собой, без всяких советов других людей. Он просто продолжает традиции своего деда, который также оставлял таким образом память о себе и односельчанах.

- Ни с кем я не делился, сам я это все. Я об этом никому не рассказывал, кто хочет, тот видит сам. Мне хочется увековечить, чтобы это все дольше было, после нас что-то осталось.

- Для вас крест - это символ чего?

- Символ добра.

Михаил Татаренко поставил памятные знаки с крестами четырем исчезнувшим деревням в своем округе, а также в Мядельском районе, где жила когда-то его мать (Турчина, Михалово, Заполяны, Дергуны). Теперь он делает часовню в своей родной деревне Христова. Туда будет приезжать на служение священник из соседней деревни.


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