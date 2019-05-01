Встретились два изгоя Алекс Постернак

1.05.2019, 11:22

1,310

Фото: EPA

Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток.

24 апреля в город Владивосток (Россия) впервые приехал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Во время своей первой поездки в РФ он принял участие в переговорах с российским президентом Путиным, а также успел проехаться по городу, посещая разные знаковые для северокорейской руководящей династии места. Российские каналы радостно докладывали о данном событии, умалчивая о его другой стороне - бытовой.

Обычно российское руководство в своих геополитических играх забывает о том, что эти игры могут быть непонятны или даже неприятны населению. И от внешнеполитических авантюр руководства страдают в первую очередь обычные граждане, многие их которых это самое руководство поддерживают. Так случилось и во Владивостоке.

Содержание переговоров Путина и Ким Чен Ына не разглашается. Кроме дежурных протокольных фраз о «дружбе и сотрудничестве», а также приветствия Путина перед встречей за закрытыми дверями «усилий Ким Чен Ына по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с США» не было ни совместных заявлений, ни подписания документов. Так что остается сосредоточится на внешних признаках.

Между тем, многие приморцы не поддерживают ни российское руководство, ни северокорейское. Часто можно было услышать про то, что «мы не хотим стоять в пробках из-за северокорейского диктатора» - а в пробках пришлось стоять несколько дней подряд. Да и представителей полиции и спецслужб в городе было больше, чем прессы. Ну а жителям города не разрешали пройти по привокзальной площади в день отъезда северокорейского лидера.

Некоторые люди поступили решительнее. Дальневосточный кореец Мин Су вышел у Дальневосточного Федерального Университета на пикет против визита Путина и Ким Чен Ына. На его плакате была надпись: «Я против Путина. С кем поведёшься, от того и наберёшься». Однако, несмотря на то, что он имел на это право, его обступили сотрудники охраны и загородили.

Фото: Алекс Постернак

Закончился пикет тем, что выбежала какая-то агрессивно настроенная женщина и разорвала плакат. Несмотря на то, что в Российской Федерации срыв пикета является уголовным (!) преступлением, женщину никто не тронул. На случившееся участник пикета сказал, что знал бы – нарисовал дополнительный плакат.

«Путинские СМИ твердят о том, как Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с Путиным и какое огромное уважение этим визитом было оказано российскому лидеру. Безусловно, это не так: расстояние между Пхеньяном и Владивостоком всего 800 километров. А расстояние между Москвой и Владивостоком около 8000 километров по воздуху. Так что для Кима это была простая поездка в соседний регион, а вот Путин реально преодолел тысячи километров только ради встречи с северокорейским диктатором — сразу понятно, кто кому оказал честь и для кого эта встреча важнее», - рассказал Lb.ua бывший координатор штаба Навального во Владивостоке Владимир Дубовский.

По его мнению, Путин переживает за свое положение на мировой арене. «В Украине прошли честные демократические выборы, многие россияне с завистью следили за ними. Война в Сирии затянулась, а граждане РФ не такие уж глупцы и видят, куда и на что уходят деньги из бюджета. У Путина реально остаётся все меньше «друзей-диктаторов»: Венесуэла, Судан и вот уже и Лукашенко отказывается «объединяться» в одно государство. Путин видит, что остаётся один и поэтому все чаще и чаще проявляет заботу о своих друзьях: поддержка режима Асада в Сирии, теперь вот Кима в КНДР», - говорит он.

Фото: EPA

В качестве подтверждения своих слов Дубовский приводит результат встречи: единственное, о чем заявили после встречи два лидера-диктатора – обоюдная поддержка и развитие дружеских отношений.

Жители Владивостока, в основном, отнеслись безразлично к встрече и приезду Кима, но многие высказывали откровенное презрение и даже негатив. Они возмущались не только личностью северокорейского лидера, но и тем, как был организован его приезд: во Владивостоке и так проблемы с пробками, а когда подобное происходит из-за приезда вот такой личности – тем более. Тем более был перекрыт практически весь центр города, через каждые 100 метров (а то и чаще) стояли наряды полиции. Есть свидетельства, что в некоторых случаях сотрудники полиции ради безопасности диктатора останавливали и не пропускали машины скорой помощи.

«Полиция и ФСО, снайперы на крышах, перекрытые дороги и кортежи с тонированными стёклами: в России Путина охраняют сильнее, чем за границей. Получилась встреча двух диктаторов, которых ненавидит собственный народ. Этакие два изгоя мирового сообщества встретились, чтобы договориться о дружбе хотя бы между собой», - считает Дубовский.

Между тем, бронированный поезд северокорейского вождя покинул приморскую столицу даже раньше запланированного времени. Руководитель Северной Кореи Ким Чен завершил свой визит в Россию примерно на семь часов раньше, чем планировалось. Он так и не попал в дельфинарий и на балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посещение которых значилось в плане его визита. О причинах досрочного отъезда Ким Чен Ына не сообщается.

По словам губернатора Приморья, лидер КНДР обещал снова приехать в Россию. Какому городу следующему приготовится к неудобствам?

Алекс Постернак, lb.ua