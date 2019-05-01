Ученые: Оптимизм приходит с годами
- 1.05.2019, 11:51
В период с 26 до 55 лет уровень оптимизма растет.
Оптимистичный взгляд на жизнь приходит с возрастом, выяснили психологи из Калифорнийского университета в Дейвисе.
«У нас достаточно знаний о том, как с возрастом меняются некоторые характеристики — такие, как осознанность или самооценка, но о других чертах — например, оптимизме, мы знаем совсем немного», — подчеркивает соавтор исследования Тед Шваба, пишет журнал «Нож».
В выборку попали 1169 мексиканцев в возрасте от 26 лет до 71 года. Уточняется, что у всех из них были дети. Испытуемые на протяжении семи лет участвовали в опросах, в которых им нужно было оценивать уровень оптимизма в разные периоды жизни и сообщать о позитивных и негативных событиях.
Оказалось, что в период с 26 до 55 лет уровень оптимизма растет, а затем постепенно снижается. Скачки оптимизма были связаны с положительными переменами — например, защитой диплома или повышением зарплаты. При этом разочарования не помешали участникам сохранять жизнерадостность.