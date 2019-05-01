В городах России проходит первомайская «Монстрация» 1 1.05.2019, 11:56

Фото: RFE/RL

К акции присоединились сразу тридцать городов.

В России в эту среду проходит первомайское шествие "Монстрация 2019". По словам идеолога акции и организатора мероприятия в Новосибирске Артёма Лоскутова, к "Монстрации" в этом году присоединятся тридцать городов, сообщает "Радио Свобода".

Лоскутов пишет в социальных сетях, что власти Новосибирска без проблем согласовали маршрут шествия в центре, в то время как чиновники в других городах пытались либо запретить его, либо предоставляли площадки на окраинах.

Участники шествия в Новосибирске, возглавлявшие колонну, несли красный баннер с надписью "Нам хана", а позднее поменяли его на фиолетовый с надписью "Городу нужны мы, а не эта тряпка".

городу нужны мы а не эта тряпка pic.twitter.com/14UBUp5NlC — артём лоскутов (@kissmyba) 1 мая 2019 г.

Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в "Монстрации" в этом году участвует около 1200 человек.

В Томске "Монстрация" прошла сегодня во второй раз. В шествии участвовали около ста человек. Они выкрикивали "Здесь мог быть ваш лозунг" и "Каждому Монстранту по мандату", сообщает ТВ-2. Главный лозунг: "Я люблю ТОМск ЯМ!".

В Омске "монстрация" прошла в одиннадцатый раз. Акция была согласована и собрала порядка 70 человек.

Первым городом, в котором сегодня состоялась "Монстрация" стал Владивосток. Из-за плохой погоды на неё собралось примерно 10 человек. Как сообщил корреспондент "Сибирь.Реалии", участники "Монстрации" шли в колонне с коммунистами, вышедшими на первомайскую демонстрацию. В Хабаровске людей было в разы больше, по оценкам организаторов, около 200 человек.

В Красноярске на Монстрацию пришло около пятидесяти человек. На входе у участников полиция проверяла надписи на плакатах. Если баннер их не устраивал – просили его убрать, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии".

В Барнауле пришедшие на мероприятие объявили свой город "Центром Мира" и с такой растяжкой прошли под контролем сотрудников МВД по одной из центральных улиц.

"Монстрация" – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала – проходит в Новосибирске с 2004 года. В 2011 году её идеолог Артём Лоскутов получил премию в области современного искусства "Инновация". В 2015 году мэрия города впервые отказалась согласовать акцию. Тогда Лоскутова арестовали на 10 суток, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия и невыполнении требований сотрудников полиции. В 2016 году суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия.

В 2018 году "Монстрация" прошла в 22 городах России и мира, в том числе в Эстонии, Чехии и Украине.