Украинский нардеп Лещенко: Кум Путина оформил дизельную трубу на белорусскую компанию 1 1.05.2019, 12:27

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Виктор Медведчук

Фото: Reuters

Виктор Медведчук переоформил трубу на белорусский «Нефтебитумный завод».

Прощальный "медовый месяц" Петра Порошенко и Виктора Медведчука продолжается. Несмотря на предостережения СБУ, госрегуляторы позволили куму Путина Виктору Медведчуку переоформить свою главную "дойную корову" в Украине.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал народный депутат Украины Сергей Лещенко.

"За годы правления Порошенко кум Путина получил контроль над золотой жилой, которая позволяет ему сказочно обогащаться. И в последние недели власти Порошенко этот актив - дизельную трубу - страхуясь на случай смены власти, медведчуковский клан оформил на белорусскую компанию "Нефтебитумный завод". Антимонопольный комитет, который контролирует президент Порошенко, дал необходимые разрешения", - написал он.

Лещенко отметил, что на днях получил официальные документы, которые подтверждают, что еще в декабре прошлого года была озвучена позиция СБУ, что компания, за которой Медведчук хочет скрыть свою трубу контролируется из России. Однако это, по его словам, не помешало решению подконтрольных Порошенко чиновников.

"Поэтому благодарим Петра Алексеевича, что из каждого второго литра дизельного топлива в Украине медведчуковский клан получает деньги на свои телеканалы, политические проекты и идеологию продвижения "русского мира"", - подчеркнул нардеп.

Напомним, пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук в последнее время несколько раз посещал Минск, где встречался с Лукашенко.

Как сообщал сайт Сharter97.org, производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получило контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс", эксплуатирующее участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".