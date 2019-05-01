«Народ устал!»: в Казахстане проходят акции протеста 1 1.05.2019, 12:41

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Фото: RFE/RL

Сторонники бойкота выборов вышли на улицы Алматы и Нур-Cултана.

Жители Алматы и Нур-Султане вышли 1 мая на акцию протеста, призвав бойкотировать грядущие президентские выборы, сообщает казахстанская служба «Радио Свобода».

«Нур-Султан – не моя столица, Токаев – не мой президент, Дарига – не мой спикер сената», - такие лозунги звучали из уст собравшихся в Алматы и Нур-Султане, которые призвали объявить бойкот назначенным на 9 июня досрочным президентским выборам – первым после отставки Нурсултана Назарбаева, бессменно возглавлявшего Казахстан почти три десятилетия.

В Нур-Султане началась акция за бойкот выборов в 13 часов по местному времени недалеко от концертного зала «Астана» (бывшего конгресс-холла). «Народ устал!», «Долой правительство», - кричали они. «От правды не убежишь!» - повторили они слова с баннера, за который 21 апреля в Алматы были арестованы на 15 суток двое активистов, Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбеков, развернувшие ткань с такой надписью на марафоне.

Дело Тулесовой и Толымбекова вызвало большой резонанс, казахстанские активисты выразили поддержку находящимся под стражей; студенты из Казахстана провели акции у посольств своих стран в Чешской Республике, Франции, Великобритании, осудив преследование Тулесовой и Толымбекова. Акции прошли также в Италии, Канаде, Венгрии.

Прибывший на место несанкционированной акции в столице аким Сарыаркинского района города Ергали Егимберды через громкоговоритель обратился к людям и заявил, что их собрание является незаконным. Собравшиеся не стали расходиться, заявив, что имеют право собираться на мирные митинги. «Свободу Айгуль Акберды», «Свободу Мухтару Джакишеву», «Свободу Арону Атабеку», - продолжили собравшиеся, называя имена граждан, которые, по мнению правозащитников, подверглись уголовному преследованию по политическим мотивам.

Люди двинулись пешим маршем по улице в сторону акимата столицы. Некоторые кричали: «Шал, кет!» (Старик, уходи!»). Идущих вдоль улицы сопровождали автобусы с полицейскими.

Сотрудники прокуратуры и акимата после 14 часов повторно обратились к собравшимся с просьбой разойтись, назвав акцию несанкционированной. К месту прибыли бойцы спецподразделения полиции с резиновыми дубинками. Журналисты Азаттыка видели, как сотрудники спецподразделения в масках ударили нескольких человек резиновыми дубинками. Некоторых участников задержали.

Репортеры Азаттыка ранее стали свидетелями других задержаний - на набережной в столице. У освещавшего задержания репортера Азаттыка Сании Тойкен неизвестные в гражданской одежде вырвали из рук смартфон. Сание скрутили руки, когда она потребовала вернуть ей оборудование. Корреспондент успела запечатлеть, как неизвестные в гражданской одежде задерживают людей.

В Центральном парке Алматы, куда с утра стянули наряды полицейских, люди скандировали: «Бойкот!», «У меня есть выбор», «Свободу политзаключенным». Собравшиеся там заявили, что выступают против строительства атомной электростанции в Казахстане. Они потребовали освободить политзаключенных и обвинили власти в проведении «лживой политики».

Выступления протестующих в Алматы, которые передавали друг другу микрофон, заглушала музыка официального мероприятия, посвященного Дню единства народа Казахстана. Они прошли маршем по территории парка. За происходящим следили сотрудники полиции.

Полицейские закрыли выход из парка, заблокировав чугунные ворота. Приехавший в парк аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов призвал людей разойтись, сказав, что акция является незаконной. Между чиновником и собравшимися завязался диалог, люди выражали недовольство политикой властей и требовали не преследовать их за выступление.

- Мы уважаем Назарбаева, но пусть он считается с народом, – сказал мужчина, представившийся простым таксистом, заявивший о несогласии с переименованием столицы. 20 марта вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев предложил назвать столицу в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Через несколько дней Астана официально стала Нур-Султаном.

Через некоторое время полицейские открыли ворота парка, позволив людям покинуть территорию.

1 мая в стране отмечают День единства народа Казахстана. В городах проходят официальные мероприятия. В Нур-Султане на городскую площадь, где с поздравительной речью выступил Назарбаев, людей запускали после досмотра металлодетектором. Периметр площади был обнесен оградой. Такая же картина была в Алматы: на мероприятие к Дворцу республики людей запускали, подвергая досмотру. В Алматы с поздравительной речью выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в город 30 апреля с рабочим визитом.

Внеочередные выборы в Казахстане назначены на 9 июня. Кандидатами в президенты выдвинуты восемь человек, в том числе Касым-Жомарт Токаев, бывший спикер сената, вступивший в полномочия президента после отставки Назарбаева и выдвинутый правящей партией «Нур Отан».

Ранее живущий за рубежом критик действующей власти Казахстана Мухтар Аблязов, лидер движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), призвал сторонников собираться 1 мая на акции протеста, чтобы заявить о бойкоте грядущих выборов.