Актер «Игры престолов» рассказал, почему Арья Старк победила Короля Ночи 2 1.05.2019, 12:59

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Победить ходока мог другой персонаж.

На днях вышла 3 серия 8 сезона сериала "Игра престолов". Стоит отметить, что "Битва за Винтерфелл" стала самой просматриваемой и обсуждаемой серией в сети. Таких результатов шоураннерам проекта удалось добиться не только за счет хронометража и зрелищных сцен, но благодаря неожиданному финалу эпизода. Как раз эту концовку и прокомментировал исполнитель роли Джона Сноу – Кит Харингтон, пишет "Сегодня".

В интервью изданию EW актер признался, что и сам был удивлен решению сценаристов. "Я был поражен смертью Короля Ночи от рук Арьи Cтарк, так как полагал, что он умрет от моей руки", – рассказал Харингтон.

Конечно, и большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а сам Харингтон предположил, почему такой финал выглядит очень логичным.

"Мне понравился этот шаг. Это придает тренировкам Арьи Старк конечную цель. Аудитория, конечно, будет расстроена таким решением, учитывая, как долго Джон охотился на Короля Ночи, и все ждали их эпической битвы. Но это в стиле "Игры престолов". Кроме того, есть что-то в том, что это сделал не тот человек, которого все ожидали. Именно здесь юная леди показала мужчинам, как нужно делать дело", – отметил Кит Харингтон.