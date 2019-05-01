Тысячи студентов из Туркменистана зря учились в Беларуси? 3 1.05.2019, 13:12

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Фото: bspu.by

В интернете появились фотографии списка университетов мира, дипломы которых будет признавать Туркменистан.

В нем всего один белорусский университет — БГУ. Список оформлен не на официальном бланке, но в Министерстве образования Беларуси "Еврорадио" подтвердили, что такой документ действительно существует.

Половина иностранных студентов, которые сегодня учатся в Беларуси, — туркмены. По официальной статистике, их 7749 из 15506 человек (данные за 2018 год). Родители студентов, которые учатся не в БГУ, подняли тревогу: теперь они не смогут купить валюту и перевести детям деньги, чтобы оплатить обучение в Беларуси.

Только топ-1000

Туркменские студенты не любят общаться с журналистами. Многие из тех, с кем связалось журналисты, говорят, что о нововведениях не слышали. Другие нехотя комментируют ситуацию:

“Единственное скажу, что наши студенты могут учиться [только] в топ-1000 университетов мира. В принципе, они могут учиться где хотят, но не факт, что при подтверждении этих дипломов [у Министерства образования Туркменистана] не возникнет вопросов”, — говорит студент Барановичского государственного университета.

Студент Витебского государственного технического университета рассказывает, что туркменские учащиеся попросту не понимают, что происходит. Но подтверждает, что теперь из всех белорусских вузов Туркменистан считает аккредитованным только БГУ.

“В 2019 году принят закон, по которому туркменским студентам можно учиться только в этих вузах”, — переводит студент надпись над списком аккредитованных университетов.

По словам собеседника, если студент будет учиться не в БГУ, родственники не смогут перевести ему деньги за учебу, а их банковскую карточку могут вовсе заблокировать.

“Родителям говорят одно, среди студентов — другое”

Главный редактор сайта “Альтернативные новости Туркменистана” Руслан Мятиев поддерживает связь с туркменскими студентами в Беларуси, но не спешит комментировать ситуацию. По его словам, сейчас и сами студенты ничего не знают наверняка.

“В сети циркулирует множество разных документов, большинство без каких-либо печатей и подписей, ни один из них не [оформлен] на официальном бланке. Поэтому я пока и не берусь за эту тему, — говорит он. — Студенты пока в шоке. Никто ничего толком не знает. Родителям говорят одно, среди студентов — другое. Думаю, через пару недель будет ясность. В Туркменистане все могут и задним числом сделать, неважно, с какого времени вступают новые правила”.

“Учатся и будут поступать и учиться”

В белорусских вузах ситуацию комментируют тоже неохотно. Декан медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ Олег Ишутин рассказал, что их потенциальных студентов нововведения не касаются.

“Про медицинский университет там ничего не написано. У нас без проблем поступают туркменские граждане, учатся и будут поступать и учиться. Ограничений на БГМУ нет”.

По словам Ишутина, те студенты, которые поступят в БГМУ в 2019 году и впоследствии окончат его, смогут без проблем вернуться в Туркменистан и работать там.

Первый проректор БНТУ Георгий Вершина рассказывает, что в университете не спешат расстраиваться из-за сложившейся ситуации, потому что “пока это только разговоры”. В Белорусском национальном университете учится около 200 студентов из Туркменистана.

“Недавно у нас было собрание туркменских студентов, никто никаких опасений не выказывал. Официальной информации в БНТУ нет, пока что это все разговоры. По крайней мере на сегодняшний день мы плотно работаем с посольством [Туркменистана]. Дальше будет видно.

Говорят, что где-то вывешены какие-то объявления. Но официальной информации от наших туркменских коллег еще не поступало”.

В БГУ, где обучаются 422 туркменских студента, ясности не добавили и порекомендовали обратиться за комментарием в Минобр.

“Это постановление было принято министерством образования Туркменистана. Я не знаю, почему они выбрали именно БГУ. Министерство образования Беларуси никак не влияет на это”, — коротко прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.