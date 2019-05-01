Почему Владимир Зеленский похож на классического стартапера? 3 1.05.2019, 13:23

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Как работает команда новоизбранного президента Украины.

Еще во время предвыборной гонки на YouTube-канале команды Зе появилось видео, где Владимир Зеленский обсуждает инновации с представителями сферы. Среди последних оказались, например, Александр Ольшанский, Андрей Длигач, Рон Фридман и Игорь Новиков. Ролик вызвал много вопросов у зрителей из той же ИТ-сферы, потому что в нем обсуждалось создание Министерства инноваций, камеры в офисах чиновников и другие темы, которые были вырваны из контекста хаотичным монтажом. Было непонятно, входят ли участники встречи в команду Зеленского. Будет ли она отвечать за развитие инноваций в стране. И как вообще они все собрались.

Журналистка liga.net встретилась с главой SingularityU Kyiv Chapter и соорганизатором iForum Игорем Новиковым и расспросила его о том, как состоялась нашумевшая встреча по инновациям, на каких условиях герои видеоролика будут работать с Зеленским и выступит ли новоизбранный президент Украины на iForum, как было заявлено.

- Как ты познакомился с Владимиром Зеленским?

- Когда он с командой рассматривал возможность участия в политических процессах, они обратились к нам с просьбой поучаствовать в однодневных программах SingularityU Kyiv и поближе познакомиться со сферой технологических инноваций.

Его команда просто написала мне в Facebook.

Вова приехал на однодневку. После этого мы еще несколько раз встречались в контексте разработки их инновационной стратегии. Одну из встреч даже записали на видео и выложили на YouTube. Только встреча длилась 6 часов, а видео нарезали на 20 минут. Пришлось потом отвечать на много вопросов, потому что часть контекста осталась за кадром.

- Они пытались нахватать идей для предвыборной программы?

- Смотри, в нашей стране нет кандидатов, которые разбираются во всем. У каждого есть команда близких людей, которые пытаются сформировать для кандидата карту знаний и возможностей по разным сферам. Меня, например, обрадовал, тот факт, что инновации у команды Зе оказались не последней темой и они чуть ли не с первого дня начали искать людей, которые могли бы поделиться с ними этими знаниями.

Мы серьезное сообщество людей, которое обладает не только пониманием ситуации, но и может дать набор сценариев будущего: что, как и зачем менять.

Опираясь на глобальный контекст и перемены в мире, можно со стопроцентной уверенностью утверждать: от того, какой будет инновационная политика президента и победителей парламентских выборов, зависит будущее Украины. Мой прогноз может показаться фаталистическим, но: если в течение 5-10 лет Украина радикально не начнет меняться, ее не станет.

- Что ты имеешь ввиду?

- Это отдельная тема для большого интервью. Но если кратко, то нас ждет сумасшедшая волатильность во всех сферах. Наша экономика серьезно устарела и нуждается в капитальном ремонте. Пока мы еще кое-как движемся по инерции. Потому что глобальный контекст еще не до конца изменился - он поменяется в ближайшие 3-5 лет.

И как только “автомобили” заменят условную лошадь, мы станем очень слабыми. А если в стране-агрессоре до этого момента не сменится политическая элита, - нас завоюют без единого выстрела.

Все, кто смогут - уедут, остальные - сдадутся, чтобы с голоду не умереть.

- Другие политики обращались к тебе?

- Многие политики и их “миньоны” регулярно выходят на связь, просят за часик-два рассказать им про инновации. Мы понимаем, что их задача - получить 2-6 лозунговых фраз от меня и втулить их в программу. Я в основном отказываю. Но если когда-нибудь к нам придут по-настоящему вменяемые политики, которые действительно понимают важность инноваций и реально хотят что-то поменять в Украине, мы с радостью, без всяких условий и денег, поможем.

- Кто собирал участников встречи, которую выложили на YouTube?

- Кандидатуры предложил я. Запрос был на искренний разговор с представителями IT-сферы, блокчейна, стартапов. У меня было понимание, с кем имеет смысл говорить об этом в первую очередь. Я пригласил не фан-клуб Зеленского, а практиков. Они, кстати, тоже очень хотели послушать взгляды Вовы на тему инноваций.

- А какие у него взгляды?

- Скажу так: я пытался донести до него то, о чем недавно писал в посте на Facebook. Насколько это получилось, мы увидим и по персоналиям в его команде и по тому, что будет или не будет сделано. К чести Вовы могу сказать, что он искренен в своей системе ценностей. Он верит в вещи, о которых говорит: в один срок, необходимость радикальных перемен в Украине, в борьбу с коррупцией.

Он очень похож на классического стартапера.

Может и поэтому тоже я за него голосовал.

- Почему еще ты за него голосовал?

- По двум основным причинам. Первая - я считаю, он единственный из всех кандидатов, кто не побоится что-то менять. Готовность к переменам на уровне высшего руководства - вопрос выживания для Украины. Вторая - в течение 3-5 лет в Украине появятся инструменты, с помощью которых можно построить здесь вариант китайской модели контроля над обществом: появятся камеры, новые системы сбора и анализа данных. Даже несмотря на повальное воровство бюджетов.

Я уверен, что выбери мы Порошенко, он мог бы стать пожизненным президентом Украины - просто потому что получил бы инструменты контроля.

А Зеленский, я уверен на 99%, не пойдет на второй срок.

- Кажется, в видеоролике с вашей с ним встречи Зеленский говорил что-то о камерах в офисе каждого чиновника...

- Это мечта Вовы - подконтрольность власти народу. Он реально считает, что чиновники являются если не слугами народа, то менеджерами, назначенными народом. Проблематика - как сделать подотчетность и процессы, в которых участвует госслужащий, максимально прозрачными. Камеры - один из инструментов. Можно посмотреть также в сферы блокчейна, анализа больших данных, интернета вещей. Сегодня есть все технологии, чтобы знать чиновника лучше, чем он знает себя сам.

Команда Зеленского, судя по тому, что я видел, работает следующим образом: Владимир обозначает вектор, проблематику и говорит, какой хотел бы видеть реализацию поставленной задачи. Он также предлагает пути решения, если это проблема из сферы, в которой он разбирается. Если не разбирается, то ищет людей, профессионалов. И делает это настолько открыто, что, например, я уже третью неделю во всех интервью отвечаю на вопрос о своих отношениях с его командой.

- На каких условиях вы встречались?

- Мы это делали бесплатно и без каких либо условий.

Нам всем просто нравилась внезапно появившаяся возможность поучаствовать в предвыборной кампании, посмотреть на все это изнутри.

Я ни разу в жизни этого не делал. К слову, с командой Порошенко или Тимошенко такое не прокатило бы. Там команды и сетки создавались годами, и они закрыты от посторонних глаз. Нельзя туда просто прийти и сказать: “А можно я рядом постою, посмотрю и помогу вам за это чем-нибудь?”.

Ну и еще до того, как ко мне обратилась команда Зе, я принял решение, что на этих выборах не буду сидеть и смотреть на все, сложа руки. Необходимо участвовать и драться за то, чтобы мое мнение и видение развития Украины тоже было учтено. Это дань моей стране и совести. Если не сработает и придется уезжать, я смогу хотя бы думать, что сделал все, что мог.

- Так вы будете продолжать помогать команде президента как волонтеры?

У меня с ребятами из команды Вовы прекрасные отношения. Мы на связи. Они всегда могут позвонить и что-то спросить. И я могу позвонить и предложить помощь сам. А помогать должны не только мы, но и все вменяемые люди.

Я понимаю, что за время независимости мы не привыкли, что президент или правительство могут обратиться к людям и сказать: “Нам нужна помощь, давайте ваши идеи, предложения, давайте работать сообща”.

Хотя такой подход очень похож на то, что происходило на Майдане. Кличко, Тягнибок или Яценюк не призывали людей как-то продумано участвовать. Народ самоорганизовался. Я не понимаю, почему это не может произойти вокруг новоизбранного президента. Я готов помогать и призываю к этому всех, кто разделяет взгляды Владимира.

- Ты пригласил Владимира Зеленского выступить на iForum 2019. Он будет?

- Да. Мы переспрашивали много раз. Более того Денис Довгополый даже поспорил со мной, что Зеленский не придет.

Ему лично от Вовы передали, что он попал на $100, на которые мы поспорили.

- А как ты отнесся к тому, что соорганизаторы вроде Довгополого и Артура Оруджалиева высказались против Зеленского на конференции?

- Внутри оргкомитета у нас замечательные взаимотношения. Ну и что, что политические взгляды отличаются? Что нам, не разговаривать или развалить iForum? Думаю, это было бы глупо. Уважение к чужому мнению - это нормально.

К тому же, наша задача, как организаторов iForum, - быть актуальными и в контексте. Меньше всего мы хотим, чтобы iForum превратился в нафталин. Здесь было ясно: перемены - одна из трендовых тем, она имеет четкое отношение к будущему и технологиям, к инновациям, и надо звать Зеленского и 2-3 ключевых людей из его команды. Оргкомитет поддержал.

- О чем они будут рассказывать?

- Команда Зеленского провела реально уникальную кампанию. И многие ее нюансы остались за кадром и понятны только профессионалам. Одни анализы чего только стоят.

Я перефразирую: действующий президент воюющей страны по команде, как он говорил, клоуна, дважды писал в баночку. Задумайся, насколько сильная команда это сделала.

Я смотрел на все это за кулисами. И хочу, чтобы на iForum они приоткрыли капот и показали, как это работает. Плюс, что тоже немаловажно, Владимир поделится своим видением будущего Украины. Никогда не поверю, что людям не интересно это услышать.