Чистка 6 Ирина Халип

1.05.2019, 13:40

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Ирина Халип

Лукашенко арестовал бывшего начальника личной охраны, а ради замены российского посла слетал в Пекин.

Владимир Путин отозвал посла в Беларуси Михаила Бабича. Александр Лукашенко арестовал бывшего начальника личной охраны, нынешнего заместителя госсекретаря совета безопасности Андрея Втюрина. Путин и Лукашенко встретились в Пекине 27 апреля на форуме «Один пояс, один путь», после чего Лукашенко экстренно вылетел в Минск, не дождавшись окончания саммита, хотя официальные белорусские медиа анонсировали встречи с главами государств. И если кто-нибудь скажет, что эти три события никак не связаны и просто совпали во времени, то вряд ли будет прав.

В политических кругах Беларуси давно говорили о том, что Александр Лукашенко готов на многое ради замены российского посла. Впрочем, не нужно было никакого доступа в политические круги, чтобы это понять: взаимные словесные атаки Михаила Бабича и Александра Лукашенко с последующими официальными комментариями белорусского МИД звучали отовсюду, как песни Аллы Пугачевой на российских каналах в юбилейные дни. Достаточно вспомнить мартовское интервью Бабича РИА «Новости», в котором он подробно рассказывал о финансовой поддержке Россией белорусской экономики — по его словам, это 5-6 миллиардов долларов в год, — и о том, что требовать газ по внутрироссийским ценам партнер имеет право лишь в случае выполнения всех положений союзного договора.

За это интервью в МИД Беларуси Бабича назвали подающим надежды бухгалтером и напомнили, что здесь ему не федеральный округ, а суверенное государство, разницы между которыми он наверняка не знает.

19 апреля прозвучало публичное обвинение со стороны Александра Лукашенко в том, что Бабич не умеет считать и что своими высказываниями он вредит самой России. И в тот же день — заявление МИД о том, что российский посол за считанные месяцы сумел добиться того, чего десятилетиями не могли добиться некие «внешние силы», — разрушить тесные и дружественные отношения братских народов. Все это время Москва хранила молчание, на выпады не реагировала, и было очевидно, что разговаривает она нынче исключительно устами своего посла, у которого в рукаве если не туз, то по крайней мере карт-бланш.

И вот Александр Лукашенко летит в Китай, где встречается с Владимиром Путиным. После этого он покидает саммит и возвращается в Минск, а через три дня Владимир Путин все-таки меняет посла. Хочу напомнить, что и приехать в Беларусь Михаил Бабич смог только после личной встречи Лукашенко и Путина в конце августа прошлого года. А до того Минск все лето тянул с агреманом. Точно так же — после личной встречи в Пекине — Бабич был заменен на сенатора Дмитрия Мезенцева. То есть, судьба Михаила Бабича решается исключительно на двусторонних переговорах на высшем уровне.

Очевидно, во время тех августовских переговоров Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко, что солдат ребенка не обидит и вообще Бабич будет вести себя в Минске хорошо. И не сдержал обещания. А на апрельских переговорах в Китае, наоборот, уже Александр Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что будет вести себя хорошо и на все согласится, только бы надоедалу Бабича отозвали. И тоже, кстати, не сдержит обещания.

Теперь становится понятным, почему Лукашенко так поспешно улетел из Пекина. Просто он летал туда вовсе не на саммит, а на встречу с Путиным. Мог бы полететь в любую другую точку мира, где ему было бы назначено. А получив согласие президента России на замену посла, тут же улетел назад: зачем ему какой-то непонятный форум Великого шелкового пути, тем более что в нем участвует правительственная делегация? Он летал к Путину — решать вопрос с Бабичем. Пока решил.

Впрочем, не следует расслабляться. Первым секретарем посольства России в Минске остается Андрей Клинцевич — сын сенатора Франца Клинцевича, вместе с отцом получивший в 2014 году награды за покоренье Крыма. Он, кстати, перевелся в Минск вслед за Бабичем из того же Приволжского федерального округа. А советником-посланником в посольстве работает бывший заместитель Михаила Бабича в ПФО Алексей Сухов, курировавший там работу силовиков. Двое первых секретарей и двое советников — тоже из приволжского аппарата Бабича. И что, теперь весь состав посольства менять? Слишком демонстративно получится, слишком будет похоже на капитуляцию с эвакуацией, да и замысел совсем другой, так что команда Бабича продолжает работать.

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Но и Александр Лукашенко не настолько наивен, чтобы расслабиться и праздновать победу. Он прекрасно помнит, что участие «зеленых человечков» в Крыму было не так уж велико: измена была отлично подготовлена изнутри. Значит, в этой сложной ситуации, когда независимость Беларуси может зависеть от подбрасывания монетки, нужно хорошенько «почистить» силовиков. На всякий случай. Потому что слишком многое зависит от них. И Александр Лукашенко делает эффектный ход – он арестовывает заместителя госсекретаря совета безопасности, бывшего начальника личной охраны Андрея Втюрина. Формально — будто бы за взятку в 150 тысяч долларов. В действительности — в рамках чистки.

Андрей Втюрин — один из самых приближенных к Лукашенко силовиков. Его отец еще в СССР, с 1977 по 1986 год был командиром части спецназа внутренних войск 3214, которая базируется под Минском. Туда и приехал по окончании Саратовского высшего командного училища МВД России в 1992 году Андрей Втюрин. После трех лет службы в спецназе он попадает в личную охрану Лукашенко. С 2007 года — начальник его службы безопасности. В 2014 году становится заместителем госсекретаря совбеза. Его перевод тогда связывали с пранкером Вованом — тот смог дозвониться до Лукашенко, представившись сыном Виктора Януковича. Он просил политического убежища для отца, пообещав взамен подарить золотой батон из Межигорья. Александр Лукашенко обещал встретить папу «в любой точке».

После того как запись пранка была выложена в Интернет, Александр Лукашенко рассвирепел и уволил адъютанта и руководителя службы правительственной связи. Начальника службы безопасности Втюрина, учитывая личную преданность последнего, он не уволил, а перевел в совбез. В последнее время в силовых кругах начали говорить о том, что со дня на день Втюрин возглавит совбез, потому что его нынешний госсекретарь Станислав Зась уйдет в ОДКБ.

Но 24 апреля Александр Лукашенко подписал указ №158 с кратким заголовком «Об А.А.Втюрине». Этот указ попал в национальный правовой реестр только 30 апреля, после новости об освобождении посла России Михаила Бабича от занимаемой должности. Указом Втюрин был уволен с должности заместителя госсекретаря совета безопасности «за совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». И это явно не взятка. Неофициальная информация об аресте Втюрина появилась лишь 29 апреля (официальной нет до сих пор, КГБ не подтверждает и не отрицает, ограничиваясь обычным «без комментариев»), а указ №158 был подписан пятью днями раньше. Но в Беларуси коррупционные дела всегда были показательными. И если уж арест за взятку — это обязательно прайм-тайм и первые полосы, с непременными высказываниями самого Александра Лукашенко о том, что так будет с каждым. А тут — ни единого слова, большой секрет для маленькой компании.

До сих пор неизвестно, встречался ли Втюрин с Бабичем. Неизвестно, какая роль предназначалась одному из ключевых силовиков в большой политической игре. Впрочем, он еще может и сыграть. Никто не удивится, если через пару дней Втюрина освободят. Никто не удивится, если не освободят вообще. Возможно, он вообще случайно выбранная мишень — просто в качестве примера для всех белорусских силовиков: уж если такого близкого человека, которому столько лет личную безопасность доверяли, в тюрьму отправили, можете сами представить, что будет с каждым из вас, если что. А оно — это пугающее «если что» — становится все более отчетливым.

Зато биография нового посла России — бывшего губернатора Иркутской области — здорово облегчает работу здешним МИДовцам. Если Бабича они обвиняли в том, что он путает федеральный округ с независимым государством, то Мезенцеву точно так же можно будет говорить: здесь вам не Иркутская область, учите географию. Пора вбивать в МИДовские компьютеры очередной шаблон.

Ирина Халип, «Новая газета»