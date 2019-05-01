В США опросы отдают Джо Байдену первое место на праймериз среди демократов 1.05.2019, 13:43

Джо Байден

Популярность бывшего вице-президента среди профсоюзов потенциально отнимает у Трампа голоса рабочих.

Предвыборные опросы прогнозируют победу бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз кандидата на пост президента от Демократической партии. Согласно результатам исследований трех социологических центров, политик как минимум на 10 процентов опережает своих ближайших соперников, сообщает "Радио Свобода".

Успех Байдена в гонке позволяет ему сосредоточить свою критику на главной мишени, президенте США, а не на конкурентах на праймериз. Белый дом уже отреагировал на негативные замечания Байдена в адрес Дональда Трампа, хотя оставил без внимания аналогичную критику со стороны других претендентов из лагеря демократов. “Он ставит нам в вину экономические трудности, которые продолжают испытывать рядовые американцы, как будто он сам в течение восьми лет не был вторым человеком в государстве, – заявила помощник Трампа Келлиан Конуэй. – Мы унаследовали все эти проблемы от предыдущей администрации".

Как отмечают комментаторы, популярность Джо Байдена среди профсоюзов потенциально отнимает у Трампа голоса рабочих, которые ему необходима для того, чтобы повторить свой успех в Мичигане, Пенсильвании, Огайо и Висконсине и сохранить за собой президентство. В то же время левое крыло Демократической партии недовольно прежней поддержкой фаворитом войны в Ираке, торговых соглашений с Китаем, Мексикой и Канадой, дерегулирования финансовой индустрии.