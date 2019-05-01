Путин упростил получение гражданства РФ для граждан Украины 3 1.05.2019, 14:19

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Cтраны Запада признали решение главы РФ противоречащим духу Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для определенных категорий граждан Украины, соответствующий указ опубликован на сайте президента России. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации, сообщает "Гордон".

Согласно указу Путина, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено следующим категориям:

- украинским гражданам, которые не имеют гражданства другого государства и до 18 марта 2014 года проживали на территории Крыма и Севастополя, а также их детям;

- лицам без гражданства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Крыма и Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;

- украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, - удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.