«Баста!»: Скоро последние крепостные разбегутся 1.05.2019, 14:21

Фото: Алесь Достанко / kurjer.info

Раньше власти хотя бы делали вид, что все эти субботники проходят добровольно.

4 мая жители Горецкого района Могилевской области будут работать бесплатно. Всем предприятиям, организациям, сельским исполкомам приказано в обязательном порядке "провести субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство территории города Горки и других населенных пунктов", сообщает Telegram-канал "Баста!".

Раньше они хотя бы делали вид, что все это происходит добровольно. Теперь ситуация в восточных регионах страны настолько ужасна, что стесняться уже нечего. Большинство работоспособных мужчин уже сидит на чемоданах. Граница рядом, сезон открыт, спрос на белорусских рабочих в России вырос в разы. Вот и спешат чиновники - скоро последние крепостные разбегутся.

А глава райисполкома Кулагин, говорят, коттедж в Горках достраивает и квартиру в Минске уже прикупил.