Волкер о победе Зеленского: В Украине может произойти все 1.05.2019, 14:32

Курт Волкер

Cпецпредставитель Госдепа США прокомментировал выборы в Украине.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Европейская правда" со ссылкой на либеральное венгерское медиа Valasz Online.

"Исследования общественного мнения, несомненно, показывали, что позиции Зеленского достаточно хороши. Это немного изменилось в некоторых социологических опросах, которые показали отрыв не столь большим, но все еще казалось, что у него есть большой отрыв в опросах", - говорит Курт Волкер.

"Я бы не сказал, что я чего-то ожидал, потому что это Украина, где может произойти все, и в пятницу перед днем выборов произошла крупная телевизионная дискуссия на олимпийском стадионе с десятками тысяч людей. Это могло стать решающим событием, кто знает?", - добавил он.