Зинаида Михнюк: 1 мая — не праздник весны и труда, а день борьбы за права 1.05.2019, 14:39

ЗИНАИДА МИХНЮК

ФОТО: РАДЫЁ СВАБОДА

Cолидарность и жажда справедливости, идущие от народа, могут поменять ситуацию.

День международной солидарности трудящихся в современном виде возник в середине 19 века благодаря забастовкам, митингам и протестам рабочего движения, выдвинувшего в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.

Откуда ведет свое происхождение праздник Первого мая – праздник весны и труда?

Исполняющая обязанности Председателя профсоюза РЭП Зинаида Михнюк рассказала praca-by.info смысле, который заложен в праздновании 1 мая:

— Мы как независимый профсоюз считаем, что это день когда люди могут в очередной раз заявить о существующих проблемах: низких зарплатах, нарушениях своих прав, упадке уровня жизни.

Мало, кто получает обещанные 500 долларов, особенно в регионах. Но люди молчат.

— За годы антинародной политики и запугивания в обществе сформировался стереотип о том, что нет смысла предпринимать активные действия — будет только хуже. Но это не так! История много раз доказывала, что только солидарность и жажда справедливости, идущие от народа, могут поменять ситуацию.

— Советская пропаганда также внесла свою лепту в то, что для общества этот день — время так называемых «маёвок», вылазок на природу, но не более.

— В этом году мы отказались от классического сценария проведения акции на 1 мая в рамках Белорусского Конгресса демократических профсоюзов.

Я хочу отметить, что в данной ситуации мы находимся в неравных условиях с прогосударственной Федерацией профсоюзов Беларуси, которая не должна оплачивать услуги милиции, скорой и прочих служб для проведения своих массовых мероприятий. После введения изменений в «Закон о массовых мероприятиях» это неподъёмные деньги для независимых организаций, которые мы почему-то должны положить в бюджет. Мы считаем, что это сделано в том числе с целью задавить возможные массовые акции.