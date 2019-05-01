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Российские депутаты заявили, что нового посла в Минск назначили с «нарушением процедуры»

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  • 1.05.2019, 14:52
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Дмитрий Мезенцев

Публикация указа до обсуждения с парламентариями — «нарушение процедуры».

В Госдуме РФ заявили, что указ о назначении Дмитрия Мезенцева на пост посла России в Минске был опубликован без обсуждения кандидатуры с парламентариями. Кандидатуру посла в Минске утверждает комитет по делам СНГ, сообщил РБК первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с журналистами отметил, что по процедуре полагается проводить консультации с парламентариями по кандидатуре посла. По его словам, публикация указа до обсуждения — «нарушение процедуры».

РБК направил вопросы о консультациях по поводу нового посла главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву. Ранее источник в этом комитете говорил, что заседания по кандидатуре Мезенцева не проводилось.

Агремана (согласия от Беларуси принять нового посла. — прим.) еще нет, он только будет запрашиваться. Этому должна предшествовать коллегия МИД России, сказал близкий к Кремлю источник. Коллегия МИДа должна одобрить кандидатуру на пост посла, пояснил он.

Закон, регламентирующий полномочия и порядок назначения послов, гласит: «Гражданин Российской Федерации назначается на государственную должность Российской Федерации Чрезвычайного и Полномочного Посла (…) по предложению федерального министра — руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти Президентом Российской Федерации после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания Российской Федерации».


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