Путь потребностей и пояс интересов 2 Леонид Фридкин

1.05.2019, 15:11

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Беларусь продолжает все глубже увязать в китайских долгах.

Китайское правительство окажет нам «технико-экономическую помощь»: даст 800 млн. своих юаней (около $ 119 млн). Эта приятная сумма выделяется нам по двум веским причинам: в целях дальнейшего развития дружественных отношений между двумя странами и в соответствии с потребностью правительства РБ. Соответствующее соглашение подписано 25 апреля в Пекине.

Потребности у нас наиважнейшие: реализация проектов «Национальный футбольный стадион», «Бассейн международного стандарта», поставки оборудования для таможни и какие-то «другие согласованные Сторонами проекты», которые, очевидно, слишком утомительно перечислять в документе. Не уточняются там и «конкретные вопросы», которое обещается закрепить в каких-то «отдельно подписанных» соглашениях.

Таким образом, (мы продолжаем все глубже увязать в китайских долгах/ru/news/2019/4/29/332306/). К примеру, в 2016 г. Беларусь получила $446,9 млн. от банков КНР, а уплатила 184,2 млн. (20,6% им всей суммы погашения внешнего государственного долга за год), в 2017-м, соответственно, – $306,6 млн. и 245,8 млн. (23,9%), в прошлом году, – 509,2 млн. и 374,9 млн. (18,8%). А в I квартале т.г. наша страна перечислила Экспортно-импортному банку Китая $212,8 млн – 39,5% всей суммы погашения госдолга в январе-марте 2019 г.

Между тем, китайские инвестиции рассматриваются белорусскими властями как один из важнейших источников финансирования отечественной экономики. Так, согласно программе социально-экономического развития на 2016-2020 гг. планируется привлечение каждой областью и г. Минском ежегодно до 2020 года не менее $100 млн. прямых китайских инвестиций – в рамках межрегионального сотрудничества. В придачу, есть намерение продолжить использование кредитных ресурсов КНР для реализации инвестпроектов, в т.ч. до $1 млрд. – через Банк развития и «Беларусбанк», путем отбора крупных проектов для привлечения льготных кредитов в объеме до $3 млрд., коммерческих кредитов –до $4 млрд. Само правительство запланировало получать льготные кредиты в юанях на проекты «предусматривающие значительный экономический эффект и генерирование точек роста экономики». По-видимому, стадион и бассейн этим критериям вполне соответствуют.

Для сравнения, по подсчетам The Wall Street Journal, выданные Китаем займы и другая помощь для реализации проектов в Европе в 2016-2017 гг. выросли с $4 млрд до $8,9 млрд, а во всем мире за эти 2 года достигли $185 млрд.

Чтобы не отставать, белорусские власти запланировали подготовить и реализовать «Дорожную карту» по осуществлению совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути, привлекать средства Фонда Шелкового пути для реализации проектов в области инфраструктуры. Печальный опыт китайских кредитов и поставок оборудования на ряд предприятий белорусские власти, кажется, ничему не учит

Беларусь не единственная, «клюнувшая» на китайскую «инициативу по поясу и дороге». В ряде развивающихся стран КНР вполне успешно реализует ряд проектов, обеспечивающих ему расширение торговли и влияния. Местные власти воспринимают Китай как эдакого «доброго дядюшку»: сам проекты финансирует, сам строит, никакими ковенантами не грузит, социально-политических и экономических реформ не домогается. По крайне мере, широкой публике об этом ничего не известно. Не то, что Всемирный банк или МВФ, которые на весь мир трубят о своих нудных рыночных нотациях. Какие мелкие и не очень услуги Пекин может потребовать потом за каждый скормленный юань, авторитарные режимы, как правило, не задумываются.

Аналитики, не шибко завороженные китайским размахом, такую политику оценивают весьма скептически. К примеру, А. Габуев в "Ведомостях" уверяет, что никаких экономических резонов у «Шелкового пути» вообще нет

Очевидно, что проект «Шелкового пути» позволяет Пекину поддерживать занятость в промышленности и строительном секторе, наращивать экспорт. В странах-реципиентах тоже растут экономика и занятость, но есть подозрения, что китайские проекты, хотя и увеличивают рост, но малопригодны для устойчивого развития, а то и вообще являются «белыми слонами»: стоят дорого, а практической пользы минимум.

Мы могли в этом убедиться на собственном примере: хронически убыточных цементных заводов, бесконечного строительства Светлогорского ЦКК. В мире есть и другие случаи, бросающие тень на проекты с участием китайских капиталов, строителей и оборудования. К примеру, построенную китайцами дорогу в Замбии смыло во время сезона дождей 2009 года. Мост в Кении рухнул во время строительства в 2017-м. А в 2010-м пришлось срочно эвакуировать госпиталь в Анголе через несколько месяцев после открытия – возникли опасения, что он рухнет. Правительства Малайзии, Непала, Мьянмы приостановили ряд китайских проектов или пытаются изменить их условия

Условия инфраструктурных займов Китая столь непрозрачны, что регулярно звучат мнения, что они содержат изрядную коррупционную составляющую и тянут заемщиков в долговую ловушку. В прошлом году Пакистану уже пришлось заморозить китайские проекты на $22 млрд. из-за завышенной стоимости контрактов и чрезмерных займов т просить у МВФ кредит в $12 млрд для восстановления платежного баланса. Забавно, что сначала Пакистан запросил антикризисной помощи от Китая. Но удалось добиться лишь кредита на $3 млрд по коммерческим ставкам.

Настороженно относятся к «одному поясу, одному пути» и в развитых странах. Прямо против никто не выступает. Но 2 года назад премьер-министр Японии Абэ Синдзо намекнул, что инициатива приемлема при условии честных и справедливых закупок, экономической целесообразности проектов, а заемщики смогут возвратить Пекину деньги без вреда для государственных финансов». Еще определеннее высказался президент Франции Э. Макрон: проект должен быть «сбалансированным партнерством», а не «новой гегемонией, которая поставит в вассальную зависимость страны-участницы».

Теперь Евросоюз задумался о создании собственной стратегии подключения к Шелковому пути. Ее главное условие: вместо двусторонних меморандумов –договоренности между большим Европейским экономическим пространством и экономическим пространством Большого Китая. В ЕС надеются, что общими усилиями удастся добиться защиты своих интересов и не допустить, чтобы Китай, который является не только инвестором, но и системным конкурентом, использовал тактику "разделяй и властвуй" на европейских рынках. Минск, в отличие от Брюсселя, такие опасения не посещают. Если не учат жить, а помогают материально – берем все, что дают…

Леонид Фридкин, lbf-blog