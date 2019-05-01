Handelsblatt: Кремль использует загрязненную нефть как политическое оружие 1 1.05.2019, 15:14

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Инцидент с нефтью произошел в момент ухудшения отношений России и Беларуси.

Москва возмущена ситуацией с загрязненной нефтью, которая поступала в Европу через нефтепровод "Дружба". Однако за этой ситуацией может скрываться политический расчет со стороны Путина, пишет германское издание Handelsblatt, пишет "Гордон".

Несмотря на то, что протянувшийся от Западной Сибири до нефтеперерабатывающих предприятий Восточной Германии нефтепровод называется "Дружба", по замечанию автора материала, сегодня он является источником раздора и скандала – через "Дружбу" прошло 5 млн тонн загрязненной нефти, которые причинили многомиллиардные убытки – по информации "Коммерсанта", не менее $2,5 млрд.

Handelsblatt, ссылаясь на еще один материал "Коммерсанта", отмечает, что президент России Владимир Путин был недоволен ситуацией и приказал главе компании – оператора нефтепровода "Дружба" в РФ "Транснефть" Николаю Токареву усилить проверки качества нефти и изменить систему безопасности. До этого "Транснефть" проверяла качество нефти в нефтепроводе каждые 12 дней, а большинством из 150 пунктов нефтеприемки для нефтепровода либо владеют частные компании, которые сами проверяют качество нефти и сами загружают ее в систему, либо этим по договору с "Транснефтью" занимаются частные терминалы.

От загрязненной нефти пострадали и нефтеперерабатывающие предприятия в германских Шведте и Лойне, указывает издание. При этом та часть немецкой нефтеперерабатывающей промышленности, которая зависит от поставок из "Дружбы", уже рассматривает возможность получения нефти через порт Росток – на тот случай, если Россия не сумеет быстро ликвидировать последствия загрязнения нефти и расчистить нефтепровод.

Расследованием инцидента на данный момент занимаются российская прокуратура и Федеральная служба безопасности РФ. Впрочем, неизвестно, смогут ли в Москве объяснить произошедшее, так как до сих пор непонятно, имел ли место человеческий фактор ошибки или политический расчет, указывает издание.

Ссылаясь на материалы "Коммерсанта" и РБК, Handelsblatt подчеркивает, что инцидент с нефтью произошел в тот момент, когда отношения России и Беларуси, живущей в числе прочих источников дохода и за счет переработки относительно дешевой нефти, оказались значительно напряжены. При этом вполне возможно, что Москва нацелилась и на дестабилизацию украинского нефтяного рынка – не так давно Россия запретила экспорт нефти, нефтепродуктов и угля в Украину. Это предположение, указывает автор материала, вполне согласовывается с началом Россией "паспортной войны" против Украины – Москва предлагает российское гражданство жителям Украины и оккупированных Россией территорий.