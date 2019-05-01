Агент Костицына: Андрей хотел бы играть за минское «Динамо» 1.05.2019, 15:15

Андрей Костицын

Фото: sportnaviny.com

Но у столичной команды нет утвержденного бюджета.

Агент Александр Черных рассказал, где хотел бы продолжить карьеру нападающий Андрей Костицын, сообщает «Чемпионат».

– Вопрос по братьям Костицыным. У Сергея действующий контракт, а как обстоят дела у Андрея?

– Андрей хотел бы играть за Минск, он очень заинтересован, но у «зубров» на сегодняшний день нет утвержденного бюджета. Генеральный директор тоже хотел видеть этих игроков в команде. Также есть заинтересованность и у других клубов. Если с Минском пауза затянется, то будем искать варианты, – сказал Черных.

Напомним, в прошлом сезоне 34-летний Андрей Костицын в составе «Динамо» набрал 28 (14+14) очков в 50 матчах при показателе полезности «+1».