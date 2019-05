История: Отец-одиночка организовал хэви-метал фестиваль для своего сына 1 1.05.2019, 15:26

23-летний Мэйсон МакДейд с детства прикован к коляске из-за церебрального паралича, но это не помешало ему посетить более 1200 хэви-метал концертов. В этом Мэйсону помог его отец Ричард, пишет журнал «Нож».

«Я ухаживаю за сыном с тех пор, как ему исполнилось 4 года, — рассказывает Ричард. Я помогал Мэйсону восстанавливаться после 132 операций и множества случаев, когда он был на пороге смерти. Еще у меня есть дочь, она сейчас учится в колледже».

Любовь Мэйсона к хэви-металу обнаружилась, когда он был совсем маленьким. Он много плакал, и однажды в это время отец поставил кассету с концертом группы Metallica “Binge and Purge”.

«Я смотрю — а он уснул. Это был первый раз, когда его не пришлось укачивать», — говорит Ричард. Сначала Мэйсон засыпал под Metallica, а с возрастом полюбил и другие группы.

На первый концерт отец отвез сына в 2008 году — это были Rage Against the Machine. «Все открывали двери, фанаты расступились, давая нам пройти к сцене. После этого мы сходили еще на Metallica, Lamb of God и Rammstein. И с тех пор не можем остановиться! Когда цифра перевалила за 1060, мы сбились со счета».

В 2018 году состояние Мэйсона ухудшилось — его госпитализировали с температурой 42 градуса. Парень временно не мог ездить на концерты, и тогда отец решил привезти группы к нему.

В марте прошлого года состоялся первый Mason MetalFest, на котором выступили 10 групп. Приехали как местные команды из Миннеаполиса, так и зарубежные — например, британцы Mastuff. Второй фестиваль прошел в марте 2019-го, и сейчас Ричард уже планирует мероприятие на следующий год.

У семьи МакДейд получилось превратить свое увлечение в работу. «Один знакомый фотожурналист сказал нам, что мы можем делать и продавать изданиям снимки с концертов, ведь мы всегда находимся рядом со сценой, а это одно из лучших мест. Так что теперь Мэйсон стал музыкальным корреспондентом», — говорит Ричард.